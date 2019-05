Giro d’Italia – Lo strappo di Zakarin | il russo vince la 13ª tappa | Polanc si tiene la

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il corridore della Katusha Alpecinin solitaria la tredicesima, tagliando il traguardo davanti a Nieve Grandissima prestazione di Ilnurnella tredicesimadeld’Italia, il corridore della Katusha Alpecin taglia in solitaria il traguardo di Ceresole Reale, rientrando prepotentemente nella zona alta della classifica generale. Ottava vittoria in carriera per il, la seconda ald’Italia a quattro anni di distanza dall’ultimo successo di Imola. Seconda posizione per Mikel Nieve staccatosi nel finale, mentre completa il podio l’altro spagnolo Landa. Quarto posto invece per Carapaz, seguito da Mollema e Majka. Ottavo invecenzo Nibali, preceduto da Primoz Roglic. In Maglia Rosa resta Jan, che perde però molto terreno rispetto ai principali avversari.L'articolod’Italia – Lodi, il ...

