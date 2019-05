Giro d’Italia – Imbecilli in azione durante la 13ª tappa | ciclisti messi in pericolo da

Giro d’Italia 2019 : Mollema e Zakarin attaccano da lontano - tentativo di ribaltone! Si anima la tappa la salita del Lago Serrù : tentativo di ribaltone al Giro d’Italia 2019: Bauke Mollema e Ilnur Zakarin si sono inseriti nella fuga della prima ora che sta animando la durissima tredicesima tappa della Corsa Rosa. La Pinerolo-Ceresole Reale presenta infatti le impegnative salite del Colle del Lys e del Pian del Lupo, prima della lunghissima ascesa conclusiva che porta al Lago Serrù: 27 uomini all’attacco, l’olandese e il russo sono i meglio piazzati in ...

Il Giro d’Italia arriva sulle Alpi e i ciclisti si preparano alla “guerra” sulla Neve : ecco in che condizioni partono da Pinerolo [FOTO] : Il Giro d’Italia è appena partito da Pinerolo per la 13ª tappa, il primo tappone Alpino e il primo arrivo in salita di quest’edizione della corsa rosa: si arriverà ai 2.247 metri del Lago Serrù tra due muri di Neve alti 5 metri intorno alla strada. E i corridori si preparano alla “guerra”: lo spagnolo del Team Movistar, José Joaquín Rojas, 34 anni tra due settimane, ha pubblicato su Instagram una foto con le condizioni ...

Giro d’Italia – “Ma Viviani dov’è?” - simpatico siparietto tra i figli di Scarponi : il ‘battibecco’ è davvero dolce [VIDEO] : Quanta tenerezza in casa Scarponi: i figli di Michele fanno il tifo per Elia Viviani, anche dopo il suo ritiro E’ attualmente in corso la seconda settimana del Giro d’Italia 2019: l’edizione 102 della Corsa Rosa sta regalando grande spettacolo per le strade d’Italia. Nella prima settimana sono stati protagonisti quasi in maniera esclusiva i velocisti, con pazzesche volate finali che hanno entusiasmato il ...

Giro d’Italia 2019 - aperto il Passo Gavia! La tappa passerà salvo maltempo : discesa rovinata - ghiaccio nel tunnel e muri di neve : Ultimissime novità sulla sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, quella in programma da martedì 28 maggio: la Lovere-Ponte di Legno è stata ufficializzata con la scalata del Passo Gavia. La riunione tecnica convocata in Questura a Brescia ha infatti dato il via libera al transito sul Passo Gavia in occasione della frazione regina della Corsa Rosa, salvo maltempo nei prossimi giorni (le previsioni meteo annunciano delle nevicate ...

Giro d’Italia – Roglic sincero dopo la 12ª tappa : “se ho corso in maniera furba? Ecco la verità” : Le sensazioni di Primoz Roglic dopo la prima vera salita del Giro d’Italia 2019: lo sloveno sereno e per nulla preoccupato E’ un Roglic sulla ‘difensiva’ quello mostratosi ieri alla stampa dopo la 12ª tappa del Giro d’Italia: i ciclisti hanno affrontato ieri il primo Gpm di prima categoria dell’edizione 102 della Corsa Rosa, ma tra i big non c’è stato troppo movimento. Nibali non ha risparmiato una ...

Il Giro d’Italia si accende - Nibali lancia la frecciata a Roglic : “bisogna assumersi le proprie responsabilità!” : Vincenzo Nibali non risparmia una frecciatina dopo la 12ª tappa del Giro d’Italia: le parole dello Squalo dello Stretto Si è tenuta ieri la prima vera tappa tosta del Giro d’Italia 2019: i ciclisti hanno affrontato il primo Gpm di prima categoria dell’edizione 102 della Corsa Rosa, in una tappa in cui i fuggitivi sono stati protagonisti assoluti, mentre i big non si sono smossi più di tanto. E’ Polanc il nuovo ...

Giro d’Italia – Oggi il primo arrivo in salita - occhio a Roglic e Nibali : percorso - altimetria e favoriti della 13ª tappa : Oggi la 13ª tappa del Giro d’Italia 2019: i ciclisti affrontano finalmente il primo vero arrivo in salita Il Giro d’Italia è entrato nel vivo ieri: dopo una prima settimana soft, adesso si inizia a fare sul serio. Ieri i ciclisti hanno affrontato il primo Gpm di prima categoria dell’edizione 102 della Corsa Rosa, mentre Oggi dovranno fare i conti col primo arrivo in salita, sopra i 200m. Si corre Oggi la 13ª tappa del ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Pinerolo-Ceresole Reale) : possibili scenari tattici. Pian del Lupo e Lago Serrù faranno selezione : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PINEROLO-CERESOLE REALE, TREDICESIMA DALLA DEL Giro D’ITALIA 2019, DALLE 11.00 Finalmente entriamo nel vivo del Giro d’Italia 2019. La Pinerolo-Ceresole Reale, tredicesima tappa di questa Corsa Rosa, sarà il primo grande appuntamento alpino, nonché una ghiotta occasione per i big della classifica generale. È un tappone di montagna contraddistinto da tre lunghe salite, tra cui quella finale che porta al ...

Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa Pinerolo-Ceresole Reale : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Pinerolo-Ceresole Reale, tredicesima DALLA DEL Giro D’ITALIA 2019, DALLE 11.00 Dopo un primo assaggio di montagne con la dodicesima tappa, il Giro d’Italia 2019 si appresta ad affrontare una delle giornate più impegnative dell’intero percorso, nonché primo arrivo in salita della corsa. La frazione in programma oggi porterà il gruppo da Pinerolo a Ceresole Reale per un totale di 196 km e ...