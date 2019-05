Giro d’Italia 2019 | tappone Saint Vincent-Courmayeur | annunciata pioggia sul San Carlo!

Giro d’Italia – Tensione fra Nibali e Roglic - lo ‘Squalo’ attacca : “vieni a casa mia - ti faccio vedere i miei trofei!” : Alta Tensione fra Vincenzo Nibali e Primoz Roglic durante la 13ª tappa: lo ‘Squalo’ rivolge parole dure al rivale sloveno La 13ª tappa del Giro d’Italia, la prima con un vero e proprio (e difficile!) arrivo in salita ha scaldato gli animi. Zakarin ha conquistato il successo, ma la vera battaglia sul tracciato è stata quella fra Primoz Roglic e Vincenzo Nibali, entrambi capaci di accorciare il distacco dalla maglia rosa. I due ...

Giro d’Italia – Tensione fra Nibali e Roglic - lo squalo attacca : “vieni a casa mia - ti faccio vedere i miei trofei!” : Alta Tensione fra Vincenzo Nibali e Primoz Roglic durante la 13ª tappa: lo ‘squalo’ rivolge parole dure al rivale sloveno La 13ª tappa del Giro d’Italia, la prima con un vero e proprio (e difficile!) arrivo in salita ha scaldato gli animi. Zakarin ha conquistato il successo, ma la vera battaglia sul tracciato è stata quella fra Primoz Roglic e Vincenzo Nibali, entrambi capaci di accorciare il distacco dalla maglia rosa. I due ...

VIDEO Giro d’Italia 2019 - 13^ tappa : highlights e sintesi. Vince Zakarin - Roglic marca Nibali - Landa show : La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019 si è rivelata scoppiettante e avVincente, finalmente la Corsa Rosa è entrata nel vivo e la salita conclusiva ha stravolto la classifica generale. Vincenzo Nibali ha marcato Primoz Roglic, i due grandi favoriti della vigilia sono arrivati insieme sulla linea del traguardo e si sono stretti la mano anche se successivamente lo Squalo si è infuriato per l’atteggiamento dello sloveno. La ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic marca Vincenzo Nibali : lo sloveno è il favorito per la vittoria? : Duello psicologico tra Vincenzo Nibali e Primoz Roglic nel primo tappone alpino del Giro d’Italia 2019. I due grandi favoriti per la vittoria finale si sono dati battaglia lungo la salita finale della Pinerolo-Ceresole Reale marcandosi l’uno con l’altro. Entrambi hanno cercato di allungare, ma alla fine lo Squalo e lo sloveno si sono controllati per tutta l’ascesa che conduceva a Lago Serrù. Entrambi hanno provato ad attaccare ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali attacca Primoz Roglic : “Se vuoi una foto vieni a casa mia - non si vince così : oggi mi sono stufato” : vincenzo Nibali ha attaccato apertamente Primoz Roglic al termine della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019: il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa ha letteralmente infuocato gli animi, lo Squalo è rimasto sempre in coppia con lo sloveno lungo l’ascesa conclusiva che ha condotto a Ceresole Reale e il suo ritardo in classifica generale dal balcanico resta di 1’44”. Al termine della frazione, però, il capitano ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - i voti della tredicesima tappa : Zakarin show - Nibali e Roglic si controllano. Attaccano i Movistar - crollano Yates e Lopez : Una tappa davvero spettacolare la tredicesima per il Giro d’Italia 2019: da Pinerolo fino in vetta, ad oltre 2000 metri di altitudine, a Cerasole Reale, con ben tre GPM da affrontare. Una giornata intensissima, corsa a tutta dal primo all’ultimo chilometro: a trionfare è stato un redivivo Ilnur Zakarin. Tantissime le variazioni in classifica generale, con Jan Polanc sempre in Maglia Rosa. Andiamo a rivivere la frazione odierna con le ...

Giro d’Italia 2019 - Ilnur Zakarin : “Non avevamo pianificato questo attacco. Adesso punto alla top 5” : Dopo quattro anni di digiuno, Ilnur Zakarin torna ad alzare le braccia al cielo in una tappa del Giro d’Italia, e lo fa nella prima vera frazione di montagna di questa edizione della Corsa Rosa. Una giornata perfetta, dove è anche riuscito a recuperare la bellezza di nove posizioni nella classifica generale. La fuga e l’attacco giusto; si sapeva che tra tutti gli attaccanti della Pinerolo-Ceresole Reale poteva essere lui uno dei nomi ...

Giro d’Italia 2019 : a Zakarin il primo arrivo in salita. Lopez e Yates crollano : Giro d’Italia 2019: a Zakarin il primo arrivo in salita. Lopez e Yates crollano C’è stato molto sconquasso in classifica generale nel primo arrivo in salita, quello di Ceresole Reale, del Giro d’Italia edizione 102. A vincere è stato il russo Ilnur Zakarin, giunto davanti per distacco agli spagnoli Mikel Nieve e Mikel Landa. Andiamo a ripercorrere la tappa odierna. LEGGI ANCHE: Quattordicesima tappa Giro d’Italia ...

Giro d’Italia – Zakarin esulta - Polanc ringrazia il suo team : le parole del vincitore e della Maglia Rosa dopo la 13ª tappa : Le parole della Maglia Rosa e del vincitore al termine della tredicesima tappa del Giro d’Italia Ilnur Zakarin ha vinto la tredicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, partita da Pinerolo e conclusasi a Ceresole Reale (Lago Serrù) dopo 196 km. LaPresse Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Mikel Nieve Iturralde e Mikel Landa Meana, mentre Vincenzo Nibali e Primoz Roglic sono arrivati insieme a ...

VIDEO Miguel Angel Lopez - salto di catena al Giro d’Italia : sfortuna nera in salita - esce di classifica : Miguel Angel Lopez è stato sfortunatissimo durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, il colombiano era in grandissima forma e sembrava poter fare la differenza sulla salita finale che conduce al Lago Serrù quando a una dozzina di chilometri dal traguardo ha avuto un problema meccanico: salto di catena per il capitano della Astana che ha perso tantissimo tempo per risolvere la criticità. Il sudamericano è poi ripartito a razzo e ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa : tutto stravolto in salita! Landa e Zakarin ribaltano - Nibali a 1’44” da Roglic - Yates game over : Il Giro d’Italia 2019 è scoppiato in occasione della tredicesima tappa, la durissima Pinerolo-Ceresole Reale: primo arrivo in salita nei pressi del Lago Serrù, la frazione ha letteralmente stravolto la Classifica generale. Vincenzo Nibali e Primoz Roglic si sono marcati, lo Squalo rimane a 1’44” dallo sloveno mentre Mikel Landa ha attaccato sull’ultima salita e ha recuperato 1’40” sui due big rientrando ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Roglic con 31” su Zakarin - Nibali a 1’44” - Yates e Lopez lontanissimi : Primoz Roglic rimane in testa alla classifica virtuale dei favoriti del Giro d’Italia 2019, lo sloveno si è difeso nel corso della tredicesima tappa e conserva 31” di vantaggio su Ilnur Zakarin e 41” su Bauke Mollema che sono rientrati prepotentemente grazie a una fuga della prima ora. Vincenzo Nibali rimane a 1’44” dallo sloveno, Miguel Angel Lopez e Simon Yates sono sprofondati mentre Mikel Landa è sprofondato. Di ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Cambiano nuovamente i possessori delle maglie al Giro d’Italia 2019. Al termine della tredicesima tappa, 196 km da Pinerolo a Ceresole Reale, la maglia azzurra torna sulle spalle di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), mentre quella bianca passa a Pavel Sivakov (Team INEOS), che diventa il nuovo migliore giovane. Jan Polanc (UAE-Team Emirates) riesce invece a limitare i danni sulla salita finale e a difendere la maglia Rosa, mentre quella ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Pinerolo-Ceresole Reale) : successo di Zakarin - Nibali e Roglic si marcano : Succede di tutto nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, con le montagne finalmente protagoniste e con la lotta tra gli uomini di classifica che si è accesa una volta per tutte. Il russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) ha conquistato la vittoria approfittando della fuga di giornata e recuperando terreno sugli avversari, mentre lo spagnolo Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Terzo posto ...