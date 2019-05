Giro d’Italia 2019 | Primoz Roglic marca Vincenzo Nibali | lo sloveno è il favorito per la

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019) Duello psicologico tranel primo tappone alpino deld’Italia. I due grandi favoriti per la vittoria finale si sono dati battaglia lungo la salita finale della Pinerolo-Ceresole Realendosi l’uno con l’altro. Entrambi hanno cercato di allungare, ma alla fine lo Squalo e losi sono controllati per tutta l’ascesa che conduceva a Lago Serrù. Entrambi hanno provato ad attaccare in un paio di circostanze, ma alla fine non sono riusciti a fare la differenza l’uno sull’altro. Attualmente il capitano del Team Jumbo-Visma ha ancora 1’44” di vantaggio in classifica generale sul siciliano della Bahrain-Merida, che di sicuro nei prossimi giorni non resterà lì a guardare;sa come si vince un grande. Però c’è da dire una cosa, che con uncosì pimpante, sarà difficile rintuzzare questo ...

