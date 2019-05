Giro d’Italia 2019 | Ilnur Zakarin | “Non avevamo pianificato questo attacco Adesso punto

Giro d’Italia 2019 : a Zakarin il primo arrivo in salita. Lopez e Yates crollano : Giro d’Italia 2019: a Zakarin il primo arrivo in salita. Lopez e Yates crollano C’è stato molto sconquasso in classifica generale nel primo arrivo in salita, quello di Ceresole Reale, del Giro d’Italia edizione 102. A vincere è stato il russo Ilnur Zakarin, giunto davanti per distacco agli spagnoli Mikel Nieve e Mikel Landa. Andiamo a ripercorrere la tappa odierna. LEGGI ANCHE: Quattordicesima tappa Giro d’Italia ...

Giro d’Italia – Zakarin esulta - Polanc ringrazia il suo team : le parole del vincitore e della Maglia Rosa dopo la 13ª tappa : Le parole della Maglia Rosa e del vincitore al termine della tredicesima tappa del Giro d’Italia Ilnur Zakarin ha vinto la tredicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, partita da Pinerolo e conclusasi a Ceresole Reale (Lago Serrù) dopo 196 km. LaPresse Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Mikel Nieve Iturralde e Mikel Landa Meana, mentre Vincenzo Nibali e Primoz Roglic sono arrivati insieme a ...

VIDEO Miguel Angel Lopez - salto di catena al Giro d’Italia : sfortuna nera in salita - esce di classifica : Miguel Angel Lopez è stato sfortunatissimo durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, il colombiano era in grandissima forma e sembrava poter fare la differenza sulla salita finale che conduce al Lago Serrù quando a una dozzina di chilometri dal traguardo ha avuto un problema meccanico: salto di catena per il capitano della Astana che ha perso tantissimo tempo per risolvere la criticità. Il sudamericano è poi ripartito a razzo e ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa : tutto stravolto in salita! Landa e Zakarin ribaltano - Nibali a 1’44” da Roglic - Yates game over : Il Giro d’Italia 2019 è scoppiato in occasione della tredicesima tappa, la durissima Pinerolo-Ceresole Reale: primo arrivo in salita nei pressi del Lago Serrù, la frazione ha letteralmente stravolto la Classifica generale. Vincenzo Nibali e Primoz Roglic si sono marcati, lo Squalo rimane a 1’44” dallo sloveno mentre Mikel Landa ha attaccato sull’ultima salita e ha recuperato 1’40” sui due big rientrando ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : Roglic con 31” su Zakarin - Nibali a 1’44” - Yates e Lopez lontanissimi : Primoz Roglic rimane in testa alla classifica virtuale dei favoriti del Giro d’Italia 2019, lo sloveno si è difeso nel corso della tredicesima tappa e conserva 31” di vantaggio su Ilnur Zakarin e 41” su Bauke Mollema che sono rientrati prepotentemente grazie a una fuga della prima ora. Vincenzo Nibali rimane a 1’44” dallo sloveno, Miguel Angel Lopez e Simon Yates sono sprofondati mentre Mikel Landa è sprofondato. Di ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Cambiano nuovamente i possessori delle maglie al Giro d’Italia 2019. Al termine della tredicesima tappa, 196 km da Pinerolo a Ceresole Reale, la maglia azzurra torna sulle spalle di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), mentre quella bianca passa a Pavel Sivakov (Team INEOS), che diventa il nuovo migliore giovane. Jan Polanc (UAE-Team Emirates) riesce invece a limitare i danni sulla salita finale e a difendere la maglia Rosa, mentre quella ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Pinerolo-Ceresole Reale) : successo di Zakarin - Nibali e Roglic si marcano : Succede di tutto nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, con le montagne finalmente protagoniste e con la lotta tra gli uomini di classifica che si è accesa una volta per tutte. Il russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) ha conquistato la vittoria approfittando della fuga di giornata e recuperando terreno sugli avversari, mentre lo spagnolo Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Terzo posto ...

Il russo Ilnur Zakarin ha vinto la 13ª tappa del Giro d’Italia e Jan Polanc è ancora in maglia rosa : Il ciclista russo Ilnur Zakarin ha vinto in solitaria la 13esima tappa del Giro d’Italia, da Pinerolo al lago Serrù, sopra Ceresole Reale, in Piemonte. Zakarin è arrivato primo dopo essere stato uno dei fuggitivi di giornata. I due principali favoriti per

Giro d’Italia – Roglic e Nibali accorciano le distanze - Polanc ancora in rosa : la nuova classifica generale : Polanc si conferma maglia rosa dopo la 13ª tappa, ma Roglic e Nibali si avvicinano: la nuova classifica generale Si è conclusa nel segno di Zakarin la 13ª tappa del Giro d’Italia: il russo della Katusha ha trionfato nel primo vero e tostissimo arrivo in salita della 102ª edizione. Alle spalle di Zakarin si sono piazzati Nieve e Landa, mentre i due rivali, favoriti alla vittoria, Nibali e Roglic, hanno tagliato il traguardo a ...

Giro d’Italia 2019 - risultato tredicesima tappa : Ilnur Zakarin trionfa in una giornata durissima. Landa e Carapaz guadagnano - Nibali e Roglic controllano : Ci si aspettava lo spettacolo e così è stato, uno show straordinario. Si accende il Giro d’Italia 2019 con la tredicesima tappa, da Pinerolo a Cerasole Reale di 188 chilometri con tre GPM e il primo arrivo in salita della Corsa Rosa. Attacchi sin dai primi metri di gara, tatticismi, fughe importanti e molta, molta fatica sui tantissimi metri di dislivello affrontati. A trionfare è un eccezionale Ilnur Zakarin: il russo della ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Saint-Vincent-Courmayeur : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : domani (sabato 25 maggio) si svolgerà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 131 km da Saint-Vincent a Courmayeur. Un durissimo tappone alpino, con i corridori che dovranno affrontare ben 5 GPM. Vivremo quindi uno scontro diretto tra i favoriti e potrebbe essere una delle giornate chiave nella lotta per la maglia rosa. La prima asperità di giornata sarà il Verrayes (6,7 km all’8%), poi si attraverserà Aosta, dove è posto il primo ...

Quattordicesima tappa Giro d’Italia 2019 : percorso - altimetria e diretta tv : Quattordicesima tappa Giro d’Italia 2019: percorso, altimetria e diretta tv Secondo tappone consecutivo al Giro d’Italia 2019. La giornata di sabato 25 maggio 2019 vedrà il Gruppo percorrere i 131 km della Saint Vincent-Skyway Monte Bianco. Si tratta di una tappa molto breve ma da cinque stellette difficoltà: infatti son presenti ben cinque GPM, uno di terza categoria, due di seconda e due di prima. Inoltre, solamente 14 km sono ...

Giro d’Italia – Lo strappo di Zakarin - il russo vince la 13ª tappa : Polanc si tiene la Maglia Rosa : Il corridore della Katusha Alpecin vince in solitaria la tredicesima tappa, tagliando il traguardo davanti a Nieve Grandissima prestazione di Ilnur Zakarin nella tredicesima tappa del Giro d’Italia, il corridore della Katusha Alpecin taglia in solitaria il traguardo di Ceresole Reale, rientrando prepotentemente nella zona alta della classifica generale. Ottava vittoria in carriera per il russo, la seconda al Giro d’Italia a ...

Giro d’Italia – Imbecilli in azione durante la 13ª tappa - ciclisti messi in pericolo da un gruppo di… uomini nudi [VIDEO] : durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia, un gruppo di pseudo-tifosi hanno messo in pericolo i corridori invadendo la carreggiata Si è verificata una situazione surreale a 63 km dal traguardo della tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Pinerolo-Ceresole Reale. durante una delle salite inserite nel percorso, alcuni pseudo-tifosi vestiti di soli slip, ha invaso la carreggiata rischiando di far cadere i corridori. Uno ...