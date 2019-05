Ginnastica artistica | come sta Vanessa Ferrari? La strada verso il recupero | si risalta

Ginnastica artistica - Campionati Italiani di categoria 2019 : tutte le partecipanti - tante big azzurre per i tricolori : Nel weekend del 24-26 agosto si disputeranno i Campionati Italiani di categoria, a ospitare la competizione sarà la città di Aci Castello (in provincia di Catania). Si assegneranno cinque tricolori: due per le seniores e i tre delle varie fasce juniores, all’evento non parteciperanno le atlete di punta del nostro movimento per quanto riguarda la categoria seniores, presenti invece tante stelle under 16. In starting list figurano Irene ...

Ginnastica artistica - World Challenge Cup 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Osijek. Ci sono Cingolani e Principi : L’Italia della Ginnastica artistica torna in pedana a livello internazionale a oltre un mese di distanza dagli Europei di Stettino. Tre azzurri parteciperanno infatti alla seconda tappa della World Challenge Cup che andrà in scena a Osijek (Croazia) dal 23 al 26 maggio: Andrea Cingolani, Paolo Principi e Jacopo Gliozzi cercheranno di mettersi in mostra in questo appuntamento valido per il circuito minore a livello mondiale. Il programma è ...

Ginnastica artistica - arriva la moviola in campo : come funziona il giudice robot? Il sistema per avere i punteggi corretti : La Ginnastica artistica potrebbe presto avere ufficialmente la sua “moviola in campo”. Da più di un anno si sta parlando della tecnologia progettata dalla Fujitsu, l’azienda giapponese ha lavorato infatti per creare un sistema informatico che permetta di rendere più veritiera e vicina al reale la valutazione degli esercizi. Il cosiddetto “giudice robot” è stato presentato durante il recente Forum di Tokyo, vediamo ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani Allieve 2019 : risultati e classifiche - in luce le azzurre del futuro. Tutti i podi e le vincitrici : A Fermo si sono disputati i Campionati Italiani Allieve 2019 di Ginnastica artistica, il futuro della nostra Polvere di Magnesio si è messo in mostra: in pedana tutte le ragazze nate tra il 2007 e il 2010, qualcuna di loro vestirà sicuramente il body della Nazionale maggiore. Di seguito Tutti i podi e i risultati. Allieve 4 (CLASSE 2007) – Bellissima affermazione di Chiara Barzasi, l’atleta della Ginnastica Salerno si è imposta con ...

Ginnastica artistica - Aliya Mustafina ha problemi di peso. Rodionenko : “Continuerà a infortunarsi se dimagrirà”. European Games a rischio? : Aliya Mustafina ha dei problemi con il suo peso corporeo. Questo è quanto affermato da Valentina Rodionenko, Direttrice Tecnica della Nazionale Russa di Ginnastica artistica femminile, in una dichiarazione rilasciata a R-Sport. La due volte Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche aveva deciso di non partecipare ai recenti Europei e di concentrarsi sugli European Games che andranno in scena a fine giugno in quel di Minsk (Bielorussia) ma ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani Allieve 2019 : l’Italia del futuro scende in pedana - tutte le partecipanti! Ragazze tra 8 e 12 anni in gara : Fermo si prepara a ospitare il Campionato Nazionale Allieve di Ginnastica artistica che andrà in scena nel weekend del 18-19 maggio. Il futuro della nostra Polvere di Magnesio è pronto a scendere in pedana, vedremo infatti all’opera i migliori prospetti. tutte le giovani nate tra il 2007 e il 2011 cercheranno di mettersi in mostra e di iniziare a muovere i primi passi nell’artistica che conta: tra loro ci sarà sicuramente qualche ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : chi schiererà l’Italia a Napoli? Possibile ritorno di Carlotta Ferlito - Lara Mori la certezza : L’Italia non parteciperà agli European Games 2019, la rassegna multisportiva che andrà in scena a fine giugno in quel di Minsk. In Bielorussia avrebbe potuto gareggiare Alice D’Amato (bronzo alle parallele agli Europei dove è stata anche quarta nel concorso generale) ma il Direttore Tecnico Enrico Casella ha giustamente preferito salvaguardare lo stato fisico della genovese e di portarla a Riccione in collegiale insieme alle altre ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : chi può partecipare per l’Italia? Federici - Campagnaro e Cotroneo in pole : Bisogna aspettare più di un mese per gustarsi nuovamente una gara di Ginnastica artistica a livello internazionale, l’attesa inizia già a farsi febbrile ma si devono attendere i Mondiali juniores che andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno. Per la prima volta nella storia si disputerà la rassegna iridata riservata alle under 16, la FIG ha deciso di organizzare questa competizione in modo da permettere alle più giovani di ...

Ginnastica artistica - come si preparerà l’Italia per i Mondiali? Collegiale al mare - amichevole e Assoluti : il piano per qualificarsi alle Olimpiadi : Mancano poco meno di cinque mesi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, la rassegna iridata qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vorrà farsi trovare pronta all’appuntamento: la nostra Nazionale femminile deve assolutamente staccare il pass per i Giochi e ha tutte le potenzialità per completare la missione, verranno messi in palio nove posti nella gara a ...

Ginnastica artistica - Federica Macrì si ritira : emozioni e medaglie. Chiusa una carriera stellare a 29 anni - eroina a Volos 2006 : Lacrime trattenute a stento al termine dell’esercizio al corpo libero. Naturale commozione che si è cercato di nascondere fino all’ultimo istante. Dispiacere misto alla consapevolezza che è inizia un nuovo capitolo della propria vita. Queste e tante altre sono state le emozioni che sicuramente avrà provato Federica Macrì sabato pomeriggio quando ha chiuso la sua carriera agonistica dopo aver dedicato praticamente 25 anni alla ...

Ginnastica artistica - che novità per i Mondiali : bisogna qualificarsi attraverso gli Europei! Il nuovo format - partecipazione ridotta : Grandi novità nell’universo della Ginnastica artistica. Dopo l’annuncio del ritorno alle squadre composte da cinque atleti in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, il Consiglio della Federazione Internazionale ha varato delle importanti modifiche riguardo ai format dei Mondiali che entreranno in vigore nel 2022-2023. Per partecipare alla rassegna iridata bisognerà qualificarsi! Si tratta di una novità assoluta perché fino a oggi ...

Ginnastica artistica - rivoluzione verso le Olimpiadi 2024 : tornano le squadre da 5 atleti per Parigi! Tutti i nuovi criteri : rivoluzione per la Ginnastica artistica alle Olimpiadi! Il Consiglio della Federazione Internazionale, riunitosi nei giorni scorsi a San Pietroburgo (Russia), ha deciso di stravolgere i criteri di qualificazione ai Giochi e di ritornare all’antico: si abbandona il cervellotico meccanismo che sta caratterizzando il percorso verso Tokyo 2020 e si compie un passo indietro in ottica Parigi 2024. La novità più importante è quella che si ...

Ginnastica artistica - il dominio della Brixia Brescia specchio dell’Italia della Polvere di Magnesio : sei scudetti di fila e il timbro delle Fate : Uno dei domini più schiaccianti della storia, un’apoteosi totale al termine di una stagione senza storia in cui non ci sono state avversarie degne di queste nome. Sesto scudetto consecutivo, 17esimo tricolore della storia, 18 successi di tappa consecutivi: questi sono i numeri spaventosi della Brixia Brescia che oggi si è laureata Campionessa d’Italia di Ginnastica artistica femminile, confermando di essere l’assoluta padrona ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : Brixia Brescia Campionessa d’Italia! Che show delle Fate - Giorgia Villa scatenata. Bene Ferlito : La Brixia Brescia si è laureata Campionessa d’Italia per la 17esima volta nella sua storia, la Leonessa ha conquistato il sesto scudetto consecutivo al termine di una stagione dominata in lungo e in largo come ampiamente prevedibile. Al Mandela Forum di Firenze le ragazze di Enrico Casella e Folco Donati hanno vinto l’ultima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica col totale di 168.800 punti e, dopo i trionfi raccolti a ...