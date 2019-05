1999 KW4! Gigantesco asteroide con la sua luna si avvicina alla Terra

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il(66391)KW4, classificato come potenzialmente pericoloso dNASA, farà un passaggio relativamente vicinodomenica 26 maggio all'1:05 (23:05 UTC del 25 maggio). Sfreccerà infatti a una velocità di 77mila chilometri orari a poco più di 5 milioni di chilometri, una distanza pari a 13,5 volte quella che ci separa mediamente d(384mila chilometri), dunque non c'è alcun rischio di impatto col nostro pianeta. Per gli scienziati si tratterà comunque un'occasione molto preziosa per studiarlo nel dettaglio, dato che si tratta di un “sasso spaziale” molto peculiare. Il gigante fa comunque parte degli oggetti potenzialmente pericolosi e va costantemente monitorato. Sarà possibile ammirarlo con un buon telescopio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...