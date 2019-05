Geri Halliwell torna rossa per le reunion delle Spice Girls | «Ginger is back»

Tutto pronto per il tour delle Spice Girls - Geri Halliwell torna rossa ma Mel B perde la vista (foto) : Alla fine il tour delle Spice Girls ci sarà: nonostante le condizioni di salute di Mel B, i suoi problemi con la Halliwell e l'assenza ormai acclarata della Beckham, nulla ha fermato il progetto di reunion del gruppo. A Dublino, a poche ore dal debutto ufficiale, fervono i preparativi per il ritorno sul palco delle ragazze pepate che hanno fatto la storia della musica inglese negli anni Novanta, affermandosi come la girl band dal maggior ...

All Together Now - Michelle Hunziker su J Ax : 'E' la nostra Geri Halliwell' : In un'intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, Michelle Hunziker e J Ax spiegano nei dettagli come sarà strutturato il loro nuovo programma musicale All Together Now che andrà in onda su Canale 5 il 16 maggio. Nei giorni scorsi, per lanciare il programma, la Hunziker è stata la protagonista del video 'MICHKERE', dove nelle vesti di un trap queen su una base di Dj Enzo, lancia rappando frecciatine simpatiche alle sue "rivali", da Barbara ...

I dolcissimi auguri social di Geri Halliwell a Victoria Beckham : Per fare alla sua amica Victoria Beckham i suoi migliori auguri di buon compleanno, Geri Halliwell ha postato su Instagram una loro vecchia foto insieme risalente al 2007 che le ritrae in camerino ...

Mel B e le nuove scottanti rivelazioni su Geri Halliwell. "Noi - di notte - nude in autostrada" : Alla vigilia del tour inglese che segna il ritorno delle Spice Girls dopo un periodo di assenza dalle scene, trapelano nuovi pettegolezzi, alquanto bizzarri, sulla vita segreta della celebre pop band. ...

Spice Girls - nuove rivelazioni hot di Mel B su Geri Halliwell : “Guidavamo nude in autostrada - con le tette di fuori” : Dopo la notizia della notte di sesso con la compagna di band Geri Halliwell, arriva ora un estratto dell’autobiografia di Mel B (pubblicata nel 2002) a rivelare nuovi dettagli sul flirt saffico tra le due ex Spice Girls. Nel passaggio ripubblicato dai tabloid britannici, Mel B racconta le notti folli passate insieme: “Guidavamo con le tette di fuori in autostrada, per ridere, nelle prime ore del mattino” rivela in “Catch ...

Spice Girls - Geri Halliwell smentisce Mel B : “Non è vero che abbiamo fatto sesso” : Una settimana dopo la rivelazione di Mel B sulla loro notte di sesso saffico, Geri Halliwell ha deciso di rompere il silenzio per negare che tra loro ci sia stato qualcosa di più dell’amicizia. Attraverso un comunicato inviato al Mail Online, l’ex Spice Girls ha smentito tutto e ha detto di essere “delusa e ferita”: “Geri ama le Spice Girls ma vuole che i fan sappiano che quello che è stato recentemente dichiarato ...

Spice Girls - la rivelazione “bomba” di Mel B : «Io e Geri Halliwell abbiamo fatto sesso» : «Io e Geri Halliwell abbiamo fatto sesso». A dichiararlo è un altro membro delle Spice Girls, Mel B. Le due cantanti avrebbero avuto un rapporto sessuale tanto tempo fa quando il gruppo era all’apice del successo. La rivelazione “bomba” arriva a due mesi dall’inizio del tour reunion della band inglese, famosissima negli anni Novanta. E se Melanie Brown è dichiaratamente omosessuale, lo stesso non si può dire ...

