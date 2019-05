Geoff Keighley annuncia il ritorno di YouTube Live E3 2019

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il giornalista canadesehato ildello showE3. Durante i giorni della fiera, la famosa piattaforma di Google seguirà lo spettacolo con una serie di annunci e approfondimenti sui giochi presentati a Los Angeles.In particolare, come riporta Play Crazy Game, il conduttore promette "novità per domenica 9 giugno e per quello che sarà il mio venticinquesimo E3". Ancora non sappiamo che tipo di novità ci saranno, dovremo aspettare ancora qualche giorno prima di saperlo.presenterà anche l'evento "E3 Coliseum" che vede già la partecipazione di molti ospiti come Jack Black e Tim Schafer, il team CD Projekt RED al lavoro su Cyberpunk 2077 ed il team di Infinity Ward che sta lavorando al nuovo capitolo di Call of Duty.Leggi altro...

