Genova | Procura apre due fascicoli sugli scontri antifascisti-polizia

Scontri a Genova e botte al cronista - il Procuratore : "Non ci saranno sconti per nessuno - il clima del G8 è totalmente passato" : Aperti due fascicoli di indagine, una riguarderà il pestaggio di Stefano Origone, l'altra gli antagonisti

Incendio Genova - procura sequestra cavo : 15.15 La procura di Genova, su indicazione della Forestale, ha sequestrato un cavo di un traliccio Enel in località salita Maxetti, a Cogoleto, che potrebbe essere la causa del rogo. Aperto un fascicolo per Incendio colposo contro ignoti, escluso il dolo. Secondo i primi rilievi,potrebbe essere stato un eccesso di tensione a innescare un corto circuito, ma non è esclusa la rottura accidentale. Il governatore della Liguria,Toti,invoca "pene più ...