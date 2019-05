Genova | il racconto | Urlavo che ero un giornalista | ma non si sono fermati

blogo

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ieri acistati degli scontri tra le forze dell'ordine e gli antifascisti, scesi in piazza per protestare contro il comizio di CasaPound. La polizia, per l'occasione, aveva blindato Piazza Marsala dove si teneva la manifestazione dei neofascisti (una trentina di persone in tutto), per proteggerli dai cosiddetti "antagonisti" che, come previsto, hanno tentato di superare il blocco per andare ad affrontare a muso duro i simpatizzanti di estrema destra.In Piazza Corvetto, dove siradunati gli antagonisti, è successo di tutto. La polizia ha caricato a testa bassa, ha usato lacrimogeni e si è anche resa responsabile del pestaggio di Stefano Origone, cronista di Repubblica. Il termine pestaggio è forte, ma è quello corretto in questo caso. Per questo fatto sisollevate diverse reazioni, compresa quella del Senatore del Pd Francesco Verducci che ha ...

