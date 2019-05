Violenza mai vista, ho creduto di morire! Genova, giornalista picchiato durante scontri

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il racconto delStefano Origone, vittima di un violento pestaggio da parte degli agenti di polizia in tenuta antisommossaglitra manifestanti e forze dell'ordine scoppiati giovedì pomeriggio a: "Scaricavano una rabbia che non ho mai incontrato prima, che non avevo mai sentito così efferata in trent'anni di professione, sempre sulla strada... avevano un furore irrefrenabile, ero terrorizzato". Origone stava seguendo per il suo giornale la manifestazione di protesta degli antifascisti contro il comizio di Marco Mori nella sede di Casapound in viste delle elezioni Europee di domenica 26 maggio quando sono scoppiati gliin piazza Marsala. Mentre riprendeva la scena, si è ritrovato improvvisamente travolto da una massa di uomini in divisa che hanno iniziato a picchiarlo con manganelli e calci.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...