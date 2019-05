Gears 5 potrebbe avere elementi open-world e girare a 4K con 60 FPS

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) The Coalition ha più volte affermato che5 sarà il loro titolo più grande e più bello mai creato, oltre al fatto che migliorerà e modificherà alcunidella storica saga. E se i recenti rumor dovessero essere confermati, allora le cose si fanno molto interessanti.Come riporta Gamingbolt, secondo un presunto documento ufficiale di Microsoft (non è ancora stata accertata la sua veridicità), il TPS di The Coalition vanterà alcune meccaniche riprese dagli, Katie (la protagonista) si troverà infatti ad esplorare ambienti molto variegati, tra cui distese ghiacciate, rovine dimenticate e desolati deserti. Il documento fa inoltre riferimento alla possibilità di giocare in co-op online ed offline (cosa decisamente non scontata di questi tempi), senza dimenticare il cross platform tra PC ed Xbox One.Parlando dell'aspetto tecnico, il titolo sarà in grado diin 4K e ...

gigiandroid85_n : RT @Eurogamer_it: #Gears5 potrebbe avere elementi open-world e girare a 4K con 60 FPS - GameXperienceIT : Gears 5: Il gioco avrà elementi open world e potrebbe offrire i 4K e 60 FPS in tutte le modalità -… - infoitscienza : Gears Of War 5 potrebbe uscire a settembre? -