Gb | Theresa May annuncia Mi dimetto il sette giugno

Brexit - Theresa May si dimette da leader del Partito Conservatore : «Mi dimetterò come leader del Partito Conservatore il 7 giugno». Lo ha annunciato in una dichiarazione da Downing street la premier Theresa May, anticipando che il processo per la...

Regno Unito - Theresa May annuncia le dimissioni : lascia il 7 giugno. “Rammarico per non aver attuato la Brexit” : La premier inglese e leader dei conservatori Theresa May ha annunciato le dimissioni: lascerà il 7 giugno, dopo la visita del presidente Usa Donald Trump. “Provo grande rammarico per non essere riuscita ad attuare la Brexit”, ha detto May nel discorso con cui ha comunicato il passo indietro e affidandone la realizzazione al suo successore alla guida dei Tory, che dovrà essere eletto nelle successive settimane per poi subentrarle come ...

Brexit. I conservatori sono in aperta rivolta contro Theresa May : Nella ormai perfida Albione regna la confusione più assoluta. La Brexit è divenuta un autogol pazzesco per la politica britannica.

Sono gli ultimi giorni di Theresa May? : La prima ministra britannica sta provando per l'ultima volta a trovare un accordo su Brexit, ma è stata abbandonata dal suo partito e si parla di sue imminenti dimissioni

Brexit - Times : “Domani Theresa May annuncia le dimissioni”. Urne aperte nel Regno Unito per le Europee : Il paradosso delle Urne aperte per votare alle Europee mentre il Brexit party di Nigel Farage viene dato al 37%, in una tornata elettorale a cui dopo il referendum di quasi tre anni fa nessuno avrebbe creduto. La responsabile dei rapporti con Parlamento, Andrea Leadsom, che lascia il governo in protesta dopo il nuovo piano per l’uscita dalla Ue. E a chiudere il cortocircuito del (non) divorzio di Londra da Bruxelles c’è anche ...

Brexit - Theresa May sotto assedio : pressing per le dimissioni. E i britannici iniziano a votare per le elezioni europee : La premier sotto sfratto alla vigilia del voto. Si consumano le ultime ore di Theresa May a Downing Street mentre una Gran Bretagna dilaniata dallo stallo parlamentare sulla Brexit apre giovedì 23 maggio la tornata delle elezioni europee del 2019: appuntamento al quale, in tempi di sfide fra sovranisti e non, il Regno non avrebbe neppure dovuto partecipare a ben tre anni dal referendum che sulla carta nel giugno 2016 ne aveva suggellato l’addio ...

Brexit - Theresa May al capolinea : lascia un altro ministro a poche ore dal voto : Partiti di Governo e opposizioni respingono le ultime proposte della premier per un quarto voto sull’accordo e premono per le sue dimissioni. Si dimette Andrea Leadsom, figura di primo piano dei Brexiteers. Intanto il colosso dell’acciaio entra in amministrazione controllata...

Gran Bretagna - intrusa d'Europa - va al voto prima - con Theresa May in agonia : La conferma ufficiale è arrivata il 7 maggio, con una dichiarazione affranta del vice di Theresa May, David Lidington. “Non c’è più tempo per approvare l’accordo”, ha detto, mentre annunciava che anche il Regno Unito avrebbe partecipato alle elezioni europee, dopo il naufragio di tutte le possibilità che la Brexit si realizzasse prima che i cittadini dell’Ue fossero chiamati a votare ...

Nuovo referendum per Brexit? Theresa May apre : A giugno la premier porterà in Parlamento un "Nuovo accordo" che recepisce alcune richieste dell'opposizione laburista. E, pur rimanendo contraria a una seconda consultazione, darà alla Camera dei Comuni la possibilità di mettere al voto l'opzione di un secondo referendum.