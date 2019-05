Gazzetta | “Ancelotti vuole Lozano 50 milioni ma il Napoli frena”

ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019) De Laurentiis lo ha detto chiaro e tondo nell’intervista al Corriere dello Sport: “In attacco abbiamo l’ira di Dio”. E infatti la, nel resoconto del summit di mercato di ieri, scrive che Ancelotti ha chiesto a De Laurentiis uno sforzo per“un attaccante con caratteristiche diverse dagli altri in rosa. Certo – prosegue la Gazza – l’allenatore capisce che il club non voglia fare il passo più lungo della gamba, finanziariamente, e la trattativa con il Psv non è semplice: ballano 50. Ma per migliorare questoe provare a vincere qualcosa, bisogna alzare il livello tecnico”. Sono emersi anche altri nomi. Sulle fasce le prime scelte sarebbero l’inglese Trippier (Tottenham) e il franco-spagnolo Theo Hernandez che ha giocato alla Real Sociedad ma il cui cartellino è di proprietà del Real Madrid. L'articolo: ...

