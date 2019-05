Fujifilm annuncia la super fotocamera da 102 Megapixel | costa 10 000 dollari

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Si chiama GFX100 la nuovacon risoluzione di ben 102, che costerà circa 10.000, escluso l’obiettivo. Ovviamente non si tratta di un prodotto indirizzato al grande pubblico, ma a una particolare categoria di professionisti dell’immagine, come ad esempio i ritrattisti, i documentaristi, i responsabili delle immagini ufficiali dei prodotti di lusso, o chi si occupa di fotografia astronomica. Oltre alla risoluzione, un prodotto del genere garantisce alta qualità dell’immagine grazie al sensore retroilluminato, che permette di gestire in maniera ottimale le situazioni di bassa luminosità e di gode di una copertura totale per quanto riguarda i punti di autofocus a rilevamento di fase, oltre a riconoscere gli occhi e i visi. Inoltre il sensore c è stabilizzato fino a 5.5 stop, il che significa che riduce i tremolii che si possono ...

