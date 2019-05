Fridays for Future in Sicilia | non solo clima ma anche libertà di espressione e di

Fridays for Future : oggi studenti in piazza per nuovo sciopero per il clima : Numerosi i cortei che sfileranno oggi in tutta Italia per attirare l’attenzione sui cambiamenti climatici. “oggi saremo in piazza in tutta Italia con Fridays for Future per cambiare il sistema che ci sta portando al disastro climatico“, ha dichiarato Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza. “Le scuole e le università e lo Stato devono subito dichiarare l’emergenza climatica, attuando le misure ...

Fridays for future : i giovanissimi scelgono il crowdfunding per salvare il clima : Fridays For future, il movimento studentesco globale per la lotta ai cambiamenti climatici nato su ispirazione della giovane attivista svedese Greta Thunberg, sceglie la via del crowdfunding per finanziare iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente, in occasione del 2° Sciopero Globale per il clima, che oggi coinvolgerà 130 città italiane, 700 città in tutto il mondo e 130 nazioni. Cinque le campagne già attivate sulla ...

Clima - la mobilitazione non si ferma : domani si torna in 126 piazze italiane con i “Fridays for future” : Continuano la campagna di sensibilizzazione ai cambiamenti Climatici, organizzata dal movimento “Fridays for future”. domani, venerdì 24 maggio, saranno 126 le città italiane che faranno da scenario alle manifestazioni che chiedono ad alta voce allo Stato e alle amministrazioni locali una dichiarazione di emergenza Climatica, che sia seguita “da atti concreti“. Il movimento “Fridays for future”, sottolinea: ...

"In piazza per il futuro" : venerdì 24 maggio nuove manifestazioni di #FridaysForFuture in tutta Italia : A due giorni dalle europee, gli attivisti di FridaysForFuture invocano il diritto a un futuro "per noi e per le generazioni...

Cambiamento climatico - conferenza con Fridays for Future al Pacinotti : ... informiamoci partecipando agli incontri con la scienza!" I ragazzi sono supportati in questo da "Insegnanti per il Futuro La Spezia", il gruppo Facebook di insegnanti, tecnici e scienziati insieme ...

Fridays for Future - la piazza di Greta per il clima. I ragazzi : “Il nostro impegno? Si parte con borracce e differenziata” : Quando gli chiedi l’ultima volta in cui sono andati da McDonald si scherniscono. Giorgio, 14 anni, ammette ridendo di averci mangiato ieri, “Gran Crispy Mcbacon con patatine grandi e coca cola”, mentre Filippo, capelli neri, timidissimo, dice di sentirsi in colpa per aver preso un cestino di pollo fritto: “Lo so, è terribile”. Ma c’è anche Lorenzo, 17enne, che al fast food c’è andato addirittura poche ore fa, “ma ho preso un muffin per ...

Fridays for Future a Roma con Greta Thunberg : Piazza del Popolo a Roma oggi si è riempita di giovanissimi che protestano contro i cambiamenti climatici, una folla colorata e allegra, ma anche preoccupata per il proprio futuro. L'evento clou di Fridays for Future andato in scena in questo venerdì di Pasqua non è un vero e proprio sciopero, visto che i ragazzi sono già in vacanza, e per questo non dà adito ai detrattori di Greta Thunberg di dire che tutto questo viene fatto ...

#Fridaysforfuture - Fondazione Barilla : “Salviamo il Pianeta - cambiamo il nostro sistema alimentare” : Nel giorno della manifestazione organizzata dal movimento Fridays For Future del 19 aprile – che vede Greta Thunberg a Roma- e a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), il grido d’allarme lanciato da più parti appare sempre lo stesso: “Stiamo consumando il nostro Pianeta, dobbiamo agire subito”. La Terra la stiamo consumando con il sovra-utilizzo delle risorse naturali che, ogni anno, è in grado di generare, ma anche ...

#FridaysForFuture a Roma : tutti con Greta a Piazza del Popolo : Con l'attivista svedese Tunberg, la sedicenne in visita da martedì in Italia, i giovani Romani e non solo

GRETA THUNBERG A ROMA : 'STIAMO CAMBIANDO IL MONDO'/ L'evento Fridays for Future : Fridays for Future a ROMA, GRETA THUNBERG insieme agli attivisti per il clima: 'L'unica cosa di cui abbiamo veramente bisogno è il futuro'.

Greta Thunberg a Roma con i ragazzi di Fridays for future «Lotteremo per anni»|Foto : «Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno» dice l’ativista alle migliaia di studenti presenti alla manifestazione in piazza del Popolo per chiedere azioni contro il cambiamento climatico. Il suo intervento alimentato dall’energia prodotta da 128 bici

Greta Thunberg - le teorie complottiste contro la leader di Fridays for Future : la 16enne tra marketing e 'poteri forti' : ... è nato il movimento studentesco internazionale Fridays for Future capace di riunire milioni di giovani intorno al problema dei cambiamenti climatici e chiedere al mondo di "svegliarsi" e aprire ...