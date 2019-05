Francesca Donato | Euro ed unione | quando e perché salta tutto La profezia

Francesca Donato - la profezia su Matteo Salvini : "Così possono sparire Berlusconi e Meloni" : I risultati dei ballottaggi in Sicilia secondo l'economista Francesca Donato, costringono il centrodestra ad accettare una verità, in qualche modo già anticipata con il primo turno delle elezioni Amministrative: "In Sicilia, come nel resto del Paese, il centrodestra senza la Lega non è competitivo o