FOTO – CorSport in prima pagina | “ADL Bum bum | ‘Rifiutati 900 milioni | Napoli non in

forzazzurri

(Di venerdì 24 maggio 2019) Corriere dello Sport in: “ADL Bum bum: ‘Rifiutati 900”. L’ annuncio Si profila un’ intervista bomba quella del patron delsulle lagine de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane. Il latron azzurro annuncia di aver rifiutato ad una maxi offerta per la cessione del. Parliamo, anzi parla, di 900di euro. Ma non solo, il presidente delAurelio De Laurentiis, sempre nella sua intervista che uscirà stamane sulle pagine de ‘Il Corriere dello Sport’, parla anche di calciomercato Napolu, annunciando un assalto a Quagliarella. E ancora, perché il presidente delAurelio De Laurentiis, sempre nella sua intervista che uscirà stamane sulle pagine de ‘Il Corriere dello Sport’, parla della permanenza di Lorenzo Insigne al. L’ articolo di apertura, ovvero la ...

annaric95744795 : RT @AliprandiJacopo: #DeRossi ha organizzato una cena per salutare tutti i suoi compagni prima del suo addio. Foto e video ??https://t.co… - marchese_il : RT @AliprandiJacopo: #DeRossi ha organizzato una cena per salutare tutti i suoi compagni prima del suo addio. Foto e video ??https://t.co… - chiara1087 : RT @AliprandiJacopo: #DeRossi ha organizzato una cena per salutare tutti i suoi compagni prima del suo addio. Foto e video ??https://t.co… -