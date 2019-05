Fiorentina | la Corte d’Appello accoglie parzialmente il ricorso viola | ridotta la

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) La squalifica nei confronti di Vincenzo Montella è statada due a una giornata dallaSportiva d’Appello LaSportiva d’Appello haaccolto ilcon procedimento d’urgenza presentato dalla, riducendo da due ad una giornata la squalifica di Vincenzo Montella, con un’ammenda di euro 10.000. L’allenatoreera stato squalificato dal giudice a seguito della gara Parma-, giocata il 19 maggio scorso. (Spr/AdnKronos)L'articolo, lad’Appelloilla squalifica di Montella SPORTFAIR.

SerieANewsUN : ?? Montella, squalfica ridotta: ma non sarà in panchina in Fiorentina-Genoa ?? Lo stop del tecnico viola è stato ri… - MGBasolu : RT @Boboj29: Forfora sulla spalla Parma-Fiorentina Vince il Parma ed e'salvo Luglio 2018 Il Parma non viene retrocesso ma partira'nel pro… - BorderKeroro : RT @Boboj29: Forfora sulla spalla Parma-Fiorentina Vince il Parma ed e'salvo Luglio 2018 Il Parma non viene retrocesso ma partira'nel pro… -