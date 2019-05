Fiorentina-Genoa | il destino in 90 minuti | la gara su Sky

Ultima di campionato come una finale per Inter-Empoli e Fiorentina-Genoa. Atalanta a un passo dalla Champions. Le quote di Sisal Matchpoint : A 90 minuti dalla fine del campionato, fiato sospeso per Inter, Atalanta, Milan e Roma per due posti Champions, e per Fiorentina, Genoa ed Empoli, per l’unico posto salvezza rimasto. Sarà una domenica ricca di emozioni, con incroci che potrebbero rivelarsi determinanti. Il primo è quello di San Siro tra Inter ed Empoli, 90 minuti di fuoco con entrambe costrette a vincere per raggiungere i propri obiettivi. I nerazzurri si sono ridotti ...

Fiorentina-Genoa a Orsato - Inter-Empoli a Banti : Queste le designazioni arbitrali per la 38/a e ultima giornata di Serie A, in programma domenica 26 maggio alle ore 20.30: Atalanta-Sassuolo: Doveri di Roma (Costanzo-Tegoni; iv: Aureliano, var: Di Bello, avar: Vivenzi). Bologna-Napoli (sabato 25 h. 20.30): Di Paolo di Avezzano (Rossi C.-Rossi L.; iv: Piscopo var: Manganiello avar: Galetto.) Cagliari-Udinese: Volpi di Arezzo (Scatragli-Mokhtar; iv: Maggioni var: Giua, avar: Ranghetti). ...

Fiorentina-Genoa streaming e tv - dove vedere la 38a giornata Serie A : dove vedere Fiorentina – Genoa streaming e tv, 38a giornata Serie A Fiorentina Genoa streaming| Fiorentina – Genoa si disputerà domenica 26 maggio alle ore 20.30. Una delle partite più significative della 38a giornata di Serie A si giocherà al Franchi. Alle 20.30 infatti scenderanno in campo Fiorentina e Genoa per lo scontro salvezza decisivo. Con una vittoria dei padroni di casa il Genoa sarebbe in Serie B. Con un pareggio o ...

Fiorentina - Montella non sarà in panchina contro il Genoa : squalifica Montella Fiorentina. Manca ormai una sola giornata alla conclusione di questo campionato e la Fiorentina, impegnata in casa contro il Genoa, è chiamata a vincere se vuole avere l’assoluta sicurezza della permanenza in Serie A. I viola dovranno però affrontare l’impresa senza il sostegno del loro tecnico: Vincenzo Montella. L’allenatore campano è stato infatti […] L'articolo Fiorentina, Montella non sarà in ...

Fiorentina - due turni di squalifica per Montella : contro il Genoa non sarà in panchina : Fiorentina, due turni di squalifica per Vincenzo Montella dopo la sfuriata nel secondo tempo della gara contro il Parma La Fiorentina giocherà la sfida salvezza con il Genoa senza Vincenzo Montella in panchina. Il tecnico dei viola è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo “per avere, al 48° del secondo tempo (del match contro il Parma, ndr), con atteggiamento minaccioso e intimidatorio, rivolto agli ufficiali di ...

Genoa e Fiorentina rischiano la Serie B : La vittoria dell'Empoli in zona retrocessione ha inguaiato entrambe, e a loro si potrebbe aggiungere anche il Bologna

Cosa succede in caso di pari punti tra Fiorentina - Bologna - Empoli e Genoa? Calendario ultima giornata : è volata per la salvezza : Una lotta salvezza per la salvezza accesa quella che si profila nell’ultima giornata di campionato con Fiorentina, Bologna, Empoli e Genoa coinvolte e che si giocano la permanenza in Serie A e le combinazioni affinché l’obiettivo venga centrato sono molteplici. CLASSIFICA SERIE ...

Corsa salvezza - la Fiorentina in caduta libera : adesso scontro da brividi contro il Genoa - l’Empoli ci crede sempre di più : Corsa salvezza – Si sono concluse le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, importanti indicazioni per la zona salvezza. Partita incredibile da parte dell’Empoli che ha dominato in lungo ed in largo contro un avversario di spessore come il Torino, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Nell’altra partita vittoria per il Parma che ha superato 1-0 la Fiorentina ...

Serie A - l’Empoli risucchia tutti : incubo Genoa - a rischio persino Fiorentina e Cagliari. E il derby Bologna-Parma diventa uno spareggio : Si sono concluse le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, partite avvincenti nella 36^ giornata del campionato di Serie A. Clamoroso successo in trasferta per l’Empoli contro la Sampdoria, adesso è tutto riaperto per la zona salvezza, grandi motivazioni per la squadra di Andreazzoli, poca grinta invece per i blucerchiati, da sottolineare l’esultanza di alcuni tifosi della Sampdoria dopo la rete di Farias, il motivo ...

Derby della Lanterna alla Samp - Genoa battuto 2-0. Pari senza reti tra Fiorentina e Bologna : ... solo poche centinaia su 11.000 sono entrati in curva 'Fiesole' durante il primo tempo, per manifestare il loro dissenso con la politica societaria della famiglia della Valle. Prima frazione ...

Fiorentina-Bologna - Sampdoria-Genoa e Sassuolo-Parma La Diretta dalle 15 Le formazioni ufficiali : Fiorentina-Bologna. Fiorentina e Bologna si affrontano oggi in una partita di grande fascino, il derby dell'Appennino, che spesso ha vissuto momenti di forte tensione dentro e fuori il rettangolo di ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (3 aprile) : Genoa-Inter 0-4 - segna Icardi. Roma-Fiorentina 2-2 - crollano Napoli e Lazio : oggi mercoledì 3 aprile si sono disputate sei partite valide per la 30^ giornata della Serie A di calcio. La giornata del giorno è la sconfitta del Napoli che ha perso per 2-1 sul campo del Napoli: Farias porta in vantaggio i toscani, Zielinski pareggia al 44′ con una sassata da fuori ma Di Lorenzo regala la vittoria ai padroni di casa al 52′. Successo pesante per l’Empoli in ottica salvezza mentre il Napoli ora si trova a 18 ...

Risultati 30ª giornata Serie A – L’Inter schianta il Genoa - Petagna stende la Lazio : pari inutile tra Roma e Fiorentina : L’Inter cala il poker sul campo del Genoa, Roma e Fiorentina non vanno oltre il 2-2: cade la Lazio in trasferta al cospetto della Spal L’Inter vince e convince, la Lazio delude e cade sul campo della Spal senza approfittare del passo falso di ieri del Milan. Non sorride nemmeno la Roma, che si fa imporre il pareggio all’Olimpico da un’ottima Fiorentina trascinata da Pezzella e Gerson. Tre punti pesantissimi in ...