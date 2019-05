Final Fantasy 14 Online | superati i 16 milioni di giocatori nel mondo

Final Fantasy 7 Remake sarà diviso in due parti - dettagli sul gameplay e possibile demo per PS4 dopo l'E3 2019? : Square Enix ha recentemente condiviso un nuovo trailer per Final Fantasy VII Remake e rivelerà ulteriori dettagli al prossimo E3 2019. Ora, però, una nuova fuga di notizie avrebbe svelato dettagli su come il gioco sarà diviso in parti diverse e quali nuovi elementi di gameplay faranno parte di questo Remake, segnala Gearnuke.Le indiscrezioni sono comparse su Reddit, ma, l'utente che ha condiviso le informazioni ha cancellato il suo account dopo ...

La remaster di Final Fantasy 12 gira a 60fps su Xbox One X - ma c'è un problema - analisi comparativa : Rilasciato sul finire del ciclo vitale di PS2, Final Fantasy 12 è un capolavoro di design nel campo dei JRPG che risulta godibilissimo anche oggi grazie alle remaster per hardware di corrente generazione. Abbiamo già avuto modo di vedere le versioni PC, PS4 e PS4 pro di Final Fantasy 12: The Zodiac Age ma ora abbiamo tra le mani altre due versioni del classico di Square Enix: quella per Switch e, cosa ancora più interessante, quella per Xbox One ...

Data di uscita di Final Fantasy VII Remake solo dopo marzo 2020 : fan in rivolta? : La Data di uscita di Final Fantasy VII Remake, per quanto desideratissima dal popolo di videogiocatori, continua a rimanere un mistero. Anche dopo il secondo appuntamento con lo State of Play di PlayStation, diretta in streaming di Sony in cui Square Enix ha mostrato un nuovo entusiasmante trailer di questo chiacchieratissimo rifacimento per PlayStation 4. D'altronde un po' tutti si sono abituati - ma forse mai rassegnati! - ai tempi di sviluppo ...

Final Fantasy 7 Remake : i fan sono infastiditi sul nuovo aspetto di Barret : Dopo una lunga attesa, Square Enix è Finalmente tornata a mostrare Final Fantasy 7 Remake durante il secondo State of Play organizzato da Sony la scorsa settimana.Tra le persone entusiaste dopo la visione dell'ultimo trailer c'è un gruppo di fan che però mostra particolare scetticismo riguardo Barret Wallace. Sul forum di Resetera vengono postati una serie di tweet che mostrano Barret con una carnagione alquanto chiara rispetto alla versione ...

Final Fantasy 7 Remake e The Avengers Project potrebbero uscire dopo marzo 2020 : Durante l'ultima riunione finanziaria con i suoi azionisti, Square Enix ha pubblicato un documento che illustra tutti i titoli che saranno immessi sul mercato entro marzo 2020.Come riporta Gamepur, nel documento citato in apertura non compare nessun riferimento ai due titoli più attesi dai fan di tutto il mondo, naturalmente ci riferiamo a Final Fantasy 7 Remake e The Avengers Project. Inoltre le previsioni di vendita relative al periodo che va ...

Il punto su Final Fantasy VII Remake - articolo : È stato proprio un colpo basso. L'ultima volta che ci siamo persi nell'iride verde di Aerith Gainsborough stavamo soppesando le aspettative di Advent Children, il motion picture scritto da Kazushige Nojima che offriva uno spaccato sul futuro prossimo del pianeta Gaia. Fu un momento poetico, quello in cui Cloud spiccò un immenso balzo grazie all'aiuto di tutti i suoi compagni per poi tendere la mano alla giovane Ancient, ancora una volta pronta a ...

Ecco come è cambiato Final Fantasy VII Remake negli ultimi tre anni : Pochi giorni fa, Square Enix ha pubblicato un nuovo filmato del Remake di Final Fantasy VII per la prima volta dopo ben tre anni e mezzo di silenzio radio. E a quanto pare in tutto questo tempo il gioco è cambiato e non di poco.Il precedente trailer è stato quello presentato al PlayStation Experience del 2015, che metteva in risalto cutscene, modelli dei personaggi e un piccolo scorcio dei combattimenti.Dopodiché, il gioco è sparito dalla ...

Final Fantasy 7 Remake – mostrato un nuovo trailer : Durante il secondo State of Play, tenutosi il 10 maggio, PlayStation ha annunciato diverse novità riguardanti il suo “universo” videoludico. Sicuramente uno degli annunci più importanti e attesi dai fan è stata la presenza di un nuovo trailer dedicato a Final Fantasy 7 Remake. La versione Remake, dell’amatissimo capitolo della saga, sarà sotto la direzione di Tetsuya Nomura. Ancora del titolo non è stata rilasciata alcuna data ...

L’evoluzione di Final Fantasy VII Remake su PS4 in video : ecco cosa è cambiato dal 2015 al 2019 : Sono passati quasi quattro anni da quando Final Fantasy VII Remake è passato dall'essere uno dei sogni più ricorrenti dei videogiocatori ad incarnarsi in una realtà poligonale. Dal palco della conferenza Sony in occasione dell'E3 2015, Square Enix presentò infatti in pompa magna con un primo trailer il rifacimento di un videogioco ormai leggendario. Classe 1997 e apparso per la prima volta su PSX, FF7 non è solo uno dei capitoli più amati ...

Voci di corridoio vogliono Final Fantasy VII Remake in uscita nel 2020 : Lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake sembrava essere senza fine (come purtroppo spesso accade in casa Square Enix), eppure adesso si parla di una possibile finestra di lancio, ovviamente non ufficiale.Come leggiamo su Resetera, il gioco è tornato a far parlare di sé dopo un interessante trailer in occasione del nuovo State of Play di Sony, ma purtroppo il filmato non ha portato con sé alcuna data di lancio. L'attesissimo Remake del settimo ...

Square Enix conferma che Final Fantasy VII Remake sarà ad episodi : Tempo fa, nel 2015, Square Enix aveva annunciato che Final Fantasy VII Remake sarebbe stato pubblicato ad episodi. Questa modalità è già stata utilizzata con titoli come Hitman. Ai tempi i giocatori tuttavia non avevano preso di buon grado questa notizia.Da allora Square Enix non aveva più dato nessuna informazioni riguardante questa scelta: tuttavia nella giornata di ieri è stato presentato il nuovo trailer del gioco, durante la live di State ...

Final Fantasy 7 Remake a confronto con l'originale in un breve video : Il ritorno di Final Fantasy 7 Remake durante l'evento State of Play della notte scorsa ci ha fornito un nuovo sguardo all'atteso gioco e le immagini condivise sono state sufficienti per realizzare un confronto con il titolo originale del 1997, riporta VG247.com. Durante l'evento di Sony è stato mostrato un nuovo trailer per Final Fantasy 7 Remake ed è stato annunciato che ulteriori novità saranno svelate nel mese di giugno.Ora, l'utente Twitter ...