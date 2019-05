Film in uscita | da Una vita violenta ad Aladin e poi Il Traditore e Takara | cosa ci è

Mortal Kombat : Warner Bros. svela la data di uscita del Film prodotto da James Wan : Warner Bros. ha annunciato la data di uscita del nuovo film di Mortal Kombat.La pellicola sarà prodotta da James Wan, regista di The Conjuring e Aquaman, diretta dall'esordiente Simon McQuoid e basata sulla sceneggiatura realizzata da Greg Russo. Le riprese si svolgeranno ad Adelaide, in Australia. Come riporta The Wrap, il debutto nelle sale cinematografiche fissato al 5 marzo 2021 negli Stati Uniti.Secondo un report apparso in rete lo scorso ...

Film in uscita - da Quando eravamo fratelli a John Wick 3 – Parabellum : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Quando eravamo fratelli di Jeremiah Zagar. Con Evan Rosado, Raul Castillo, Sheila Vand. Usa 2018. Durata: 90’. Voto: 3,5/5 (DT) Anni novanta. Lontana campagna dello stato di New York. Tre fratelli decenni crescono in mezzo a liti, euforia e separazioni tra Ma (bianca e italiana) e Paps (portoricano). Manny e Joel parteggiano per il babbo. Joel, che la notte sotto al letto compone disegni di vita familiare su un quaderno illuminato con una pila, ...

John Wick 3 : curiosità - trama e scheda del Film in uscita al cinema : John Wick 3: curiosità, trama e scheda del film in uscita al cinema John Wick 3 con Keanu Reeves, Asia Kate Dillon e una misteriosa Halle Berry, è un film di genere azione, thriller del 2019. La pellicola, diretta da Chad Stahelski, uscirà nelle sale il 16 maggio 2019. Il film, della durata di 130 minuti, è distribuito da 01 Distribution. LEGGI ANCHE: Bangla: trama, cast e curiosità del film al cinema La trama di John Wick 3 – Parabellum ...

Cinema - figlio caposcorta di Falcone : "l'uscita del Film di Bellocchio il 23 maggio è offensiva" - : Roberto Chifari Botta e risposta su Instagram tra Pierfrancesco Favino, che interpreta Buscetta nel film di Bellocchio, e il figlio del caposcorta di Falcone, Giovanni Montinaro Non è piaciuta ai familiari delle vittime delle strage di Capaci la decisione di fare uscire nelle sale il film di Marco Bellocchio su Tommaso Buscetta, "Il Traditore", proprio nel giorno dell'anniversario dell'attentato, il 23 maggio prossimo. Le polemiche ...

"Il Film su Buscetta in uscita il giorno di Capaci è un'offesa". La rimostranza di un orfano della strage : Finisce nella bufera il film Il Traditore, in gara al Festival di Cannes 2019, a causa della scelta della data d’esordio prevista per il 23 maggio. Ai famigliari delle vittime della strage di Capaci non è piaciuta la coincidenza tra l’anniversario dell’attentato e l’esodio in sala. È stato Giovanni Montinaro, figlio del defunto caposcorta di Giovanni Falcone, a protestare sul profilo Instagram di ...

Il figlio del caposcorta di Falcone contro il Film su Buscetta : “Offensiva l’uscita nelle sale il 23 maggio” : Botta e risposta social tra Giovanni Montinaro, figlio del caposcorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci, e...

Film in uscita - da I figli del fiume gialle a Tutti pazzi a Tel Aviv e poi Red Joan e Pet Sematary : I figli DEL fiume GIALLO di Jia Zhangke. Con Zhao Tao, Liao Fan. Cina 2018. Durata: 140’ Voto: 4/5 (DT) Zhao, ragazza risoluta e determinata, ama, ricambiata, il gangster Bin. Lo accompagna in modo paritario, come fosse anch’essa uomo tra uomini, ma mantenendo una esibita sensualità, tra bische, discoteche, incontri al vertice tra boss, e in mezzo alla strada tra botte, sangue e rivoltellate. Proprio per salvare Bin accerchiato e ferito, Zhao ...

I Film in uscita a maggio 2019 : cosa ti aspetta al cinema? : ... John McEnroe, ma anche il valore e il peso nel mondo del "settima arte" della celebre rivista Cahiers du Cinèma. Che fare quando il mondo è in fiamme? uscita: 9 maggio 2019 A Baton Rouge, capitale ...

Disney annuncia i Film in uscita fino al 2027 - ci sono anche Avatar e Star Wars : La società Disney, che da poco ha comprato la Fox per 71 miliardi di dollari, è riuscita a consolidare il proprio predominio nel campo dell'industria cinematografica sia americana che nel mondo. Il colosso è uscito vittorioso ultimamente grazie ad Avengers: Endagame, il film che ha superato i 2 miliardi di dollari di incasso, assicurandosi la fascia di uno dei film più redditizi e amati mai prodotti in tutto il mondo. Le nuove uscite Disney in ...

Film in uscita - da I Fratelli Sister a Stanlio&Ollio e poi Attacco a Mumbai - Normal e Non sono un assassino : I Fratelli SisterS di Jacques Audiard. Con Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal. USA/Francia/Romania/Spagna 2018. Durata: 121’. Voto: 4/5 (AMP) Oregon, metà del 19° secolo. Gli States ancora disuniti vivono di un solo verbo: conquistare. Terre, oro, anime. Non fanno eccezione i Fratelli Sisters, pistoleri al servizio di un potente, eccentrici e brontoloni, mercenari all’occorrenza. Sul cammino verso Ovest e un “aggiustamento di ...

Animali fantastici 3 - rimandata l'uscita del Film : Di conseguenza, arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a novembre del 2021. Animali fantastici 3, l'uscita rimandata Non è chiaro quale sia esattamente la situazione, ma sembra che J.

Bond 25 - ecco il cast del nuovo Film di 007 : svelati tutti i nomi. In uscita il 3 aprile 2020 : James Bond , ancora interpretato da Daniel Craig , ha trovato il suo nuovo cattivo da combattere: nel prossimo film della serie di 007 , che non ha ancora un titolo ufficiale, il furfante di turno ...

Avangers Endgame - in occasione delluscita del Film Samsung propone una linea di accessori ispirati alla saga : Una totale full immersion nel mondo Marvel per gli appassionati del genere, per sentirsi Super Eroi in ogni momento della giornata, mentre si chiama la fidanzata con la tastiera ispirata a Captain ...

Film in uscita al cinema - da Un’altra vita a Dilili a Parigi : cosa ci è piaciuto e cosa no : SARAH & SALEEM – LA’ DOVE NULLA E’ POSSIBILE di Muayad Alayan. Con Adeeb Safadi, Silvane Kretchner, Massa Abd Elhadi, Ishai Golan. Palestina/Paesi Bassi/Messico/Germania 2019. Durata: 127’. Voto: 3,5/5 (AMP) “Con 3 milioni di ebrei a disposizione eri così disperata da prenderti un arabo?”. Non si trattasse di Gerusalemme, la provocazione di Ronit alla sua amica Sarah sarebbe totalmente fuori luogo. Ma in quel ...