Festival di Cannes | i beauty look degli ospiti

gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) Aldi2019 c'è un comune denominatore per tutte le celebritiessul red carpet: capelli e barba ordinati. Nessun «colpo di testa», solo qualche variante in fatto di styling. C'è chi ama unpiù pulito e naturale, chi invece predilige uno styling a tinte più rock, ma senza eccedere. Tutte le star amano la barba, mai incolta o shaved al 100%. Due trend, hair & beard, che sono anche i più gettonati del momento, proprio per la portabilità estrema. Qui sette styling ispirati aldida adottare, non necessariamente per una soirée. Brad Pitt. Il bell'attore porta il taglio chiamato dagli americani "the high and tight". Alto e preciso, ha i lati pieni ma sfumati, ben texturizzati dall'uso leggero del gel, adatto a chi non ama il pompadour style. "Once Upon ...

Festival_Cannes : #RedSteps IL TRADITORE (LE TRAÎTRE / THE TRAITOR) by Marco Bellocchio ? with Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda C… - Europarl_IT : Al Festival di Cannes, Monica Bellucci spiega perché questa settimana andrà a votare alle elezioni europee: 'Penso… - WeCinema : #Cannes72: Croisette in delirio per #CEraUnaVoltaAHollywood con #BradPitt e #LeoDiCaprio. Il Festival verso le Palm… -