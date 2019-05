F2 | Risultato gara-1 GP Monaco 2019 | Nyck de Vries si impone dalla pole | Ghiotto è

Motocross - GP Portogallo 2019 : Risultato gara-2 - doppietta di Gajser - Tony Cairoli secondo e con nuova caduta ad Agueda : E’ lo sloveno Tim Gajser a festeggiare al termine della seconda manche del GP del Portogallo di MXGP, sesto appuntamento del Mondiale 2019 di Motocross. Sul tracciato di Agueda (Portogallo), l’alfiere della Honda ha concesso il bis dopo essersi aggiudicato gara-1, mettendo in mostra grande velocità e consistenza. Gajser, come accaduto nella run-1, ha sfruttato al meglio un errore del nostro Tony Cairoli, caduto nelle fasi concitate ...

Motocross - GP Portogallo 2019 : Risultato gara-1. Tim Gajser sfrutta l’errore di Cairoli e torna a vincere - 10° Lupino : Tim Gajser si aggiudica la prima manche del Gran Premio del Portogallo 2019 al termine di una corsa spettacolare ed incerta fino all’ultimo giro, accorciando le distanze in classifica generale a -37 punti nei confronti del leader Antonio Cairoli. Il nove volte campione iridato della KTM si è dovuto arrendere allo sloveno della Honda per 1.197 dopo aver comandato la gara a lungo, per poi pagare a caro prezzo una piccola indecisione in fase ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato e classifica gara GP Francia 2019 : Marc Marquez trionfa davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : Marc Marquez trionfa nel GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans lo spagnolo si porta a casa il terzo successo stagionale, dopo quelli in Argentina e in Spagna e rafforza la propria leadership in vetta al campionato. Alle sue spalle il confronto tra Ducati lo vince Andrea Dovizioso, davanti a Danilo Petrucci ed a Jack Miller. quinto un ottimo Valentino Rossi, che più di così proprio non poteva fare. ...

Diretta/ Perugia Civitanova - Risultato 0-0 - streaming video Rai : si gioca! - gara-5 - : Diretta Perugia Civitanova streaming video Rai: orario e risultato live della la partita scudetto della pallavolo maschile, gara-5 della finale playoff.

Motocross - Risultato GP Lombardia 2019 : Tony Cairoli straripante sotto la pioggia anche in gara-2. Gajser non reagisce ed è solo sesto! : Tony Cairoli (KTM) impone la sua legge anche in gara-2 del GP di Lombardia, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2019, portandosi a dieci successi stagionali. C’era trepidazione per la risposta attesa dalla Honda di Tim Gajser dopo il brutto errore in partenza di gara-1 che gli è costato il decimo posto finale e quattordici punti persi sul siciliano in classifica, ma lo sloveno è sembrato qui al Tazio Nuvolari davvero l’ombra del ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e Classifica gara GP Spagna 2019 : Hamilton vince - doppietta Mercedes. Ferrari giù dal podio : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo si è imposto a Barcellona davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed è così tornato in testa alla Classifica generale superando il finlandese. Quinta doppietta consecutiva per le Mercedes che continuano a riscrivere i record. Ferrari in difficoltà estrema: Sebastian Vettel quarto, Charles Leclerc quinto. Non arriva il podio per le Rosse, sul ...

F2 - GP Spagna 2019 : Risultato gara-2. Luca Ghiotto rimonta ed è secondo - vince De Vries. Latifi sesto : Nyck De Vries ha vinto la gara-2 del GP Spagna 2019, terza tappa del Mondiale di Formula 2. L’olandese ha conquistato la prima vittoria stagionale a Barcellona, imponendosi al termine di una gara condotta con grande autorevolezza: è partito a razzo dalla quarta piazzola e ha poi superato Hubert durante l’ottavo giro conducendo poi per 18 tornate senza essere impensierito dagli avversari. Il pilota della ART Grand Prix si è portato al ...

MotoGP - Risultato gara GP Spagna 2019 : assolo di Marc Marquez - Dovizioso ai piedi del podio. 6° Valentino Rossi : Marc Marquez domina il GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico il campione del mondo in carica si esibisce in un assolo sulla Honda davanti alla Suzuki dell’altro spagnolo Alex Rins (+1″654) e alla Yamaha di un redivivo Maverick Vinales (+2″443). La Ducati di Andrea Dovizioso deve accontentarsi del quarto posto a un tiro di schioppo dalla M1 (+2″804), mettendosi alle spalle Danilo ...

Diretta/ Conegliano-Novara - Risultato finale 3-0 - : venete vittoriose - gara-2 - : Diretta Conegliano Novara: info streaming video e tv della partita di volley femminile, gara 2 delle finali play off scudetto, oggi 4 maggio 2019.

