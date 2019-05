F1 | Mattia Binotto | “Stiamo già lavorando alla Ferrari del 2020”

oasport

(Di venerdì 24 maggio 2019) Che l’annata dellanon sia proprio delle migliori, in tempi recenti, lo si vede dai risultati: mai in grado di sovvertire il predominio della Mercedes, la Rossa di Maranello sembra già sul punto di abbandonare, a maggio inoltrato, ogni sogno di andare a caccia di quel Mondiale piloti che manca dal 2007, quando Kimi Raikkonen lo conquistò in una rocambolesca ultima gara a Interlagos, in Brasile. In vista del GP di Monaco, dunque, non c’è da aspettarsi chissà quanto, come osserva il direttore tecnico e team principaldalle pagine della Gazzetta dello Sport: “Dopo la Spagna, guardando i dati, abbiamo avuto la conferma che la nostra auto perde tanto rispettoMercedes nelle curve lente. Le gomme di quest’anno sono molto diverse rispetto a quelle 2018. La scorsa stagione ci dovevamo preoccupare di “raffreddarle”, adesso è più ...

