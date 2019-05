Eventi per fine settimana | programma e deviazioni bus

romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Roma – A Roma domani, dalle 20, una processione sfilera’ su via di Tor Sapienza, via Alamanni, via Carlandi, via Montani, via di Tor Sapienza, piazza De Cupis, via Collatina, via della Rustica, via della Stazione di Tor Sapienza, via degli Armenti, via Collatina, via Rosati, piazza Biancheri, via De Andreis e via di Tor Sapienza. Possibilio brevi stop per i bus. Domenica, dalle 6 alle 24, per fare spazio al “Mercatino a Centocelle”, sara’ chiusa al traffico via dei Castani, tra piazza San Felice da Cantalice e via dei Glicini. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 15 alle 16,30, una processione religiosa sfilera’ dalla Basilica di Santa Maria Maggiore a via Urbana percorrendo via Liberiana, via Cavour, via dei Serpenti, via Leonina. Possibilio brevi stop per i bus. Domenica, dalle 17.30 alle 18.30, una processione ...

Mov5Stelle : Ci vediamo stasera a Roma in Piazza della Bocca della Verità per rivederci tutti insieme e parlare di futuro, in It… - Mov5Stelle : Ci siamo, è quasi ora, la campagna elettorale sta per finire e la chiuderemo alla grande domani a Roma. Ecco tutti… - BarillariM5S : A quelli che mi chiedono la preferenza per il voto al M5S di domenica: dovete SCEGLIERE VOI i vostri candidati. Non… -