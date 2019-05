Eva Grimaldi | quando l’ex è il testimone di nozze | «Gabriel Garko | ormai come un fratello»

Eva Grimaldi e Imma Battaglia spose : il bellissimo album di nozze : Le nozze di Imma Battaglia ed Eva GrimaldiLe nozze di Imma Battaglia ed Eva GrimaldiLe nozze di Imma Battaglia ed Eva GrimaldiLe nozze di Imma Battaglia ed Eva GrimaldiLe nozze di Imma Battaglia ed Eva GrimaldiImma Battaglia, Eva Grimaldi e Gabriel GarkoMonica CirinnàLe nozze di Imma Battaglia ed Eva GrimaldiLe nozze di Imma Battaglia ed Eva GrimaldiLe nozze di Imma Battaglia ed Eva GrimaldiEva Grimaldi ed Enzo MiccioLe nozze di Imma Battaglia ...

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi si sono sposate : le foto del matrimonio : Il gran giorno è arrivato e finalmente Eva Grimaldi (57 anni) e Imma Battaglia (58) si sono unite in matrimonio. La cerimonia, che presto arriverà anche in tv su Real Time, si è svolta sabato 19 maggio presso il Resort & Spa dello chef Antonello Colonna, immerso nel verde della campagna romana sotto la direzione del wedding planner Enzo Miccio. Abito color pesca e senza maniche per l’attrice, completo blu per l’attivista, nelle ...

Eva Grimaldi si sposa. Oggi il matrimonio in diretta con Imma Battaglia. La dedica : «Non importa se sarà dura - l’amore vincerà» : Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono arrivate al giorno del fatidico sì. Il matrimonio è fissato per Oggi 19 maggio alle ore 16 e sarà trasmesso in diretta tv su RealTime con Il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia – Enzo Miccio Wedding Planner. Le spose sono già arrivare al Resort e Spa dello chef Antonello Colonna, dove hanno scelto di celebrare l’unione civile, e di buon mattino Eva Grimaldi ha pubblicato su Instagram una tenera ...

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate : "Dovremo combattere contro l'odio - ma l'amore vincerà" : Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno detto “sì”. L’attrice e l’attivista sono convolate a giuste nozze nel pomeriggio del 19 maggio, con una cerimonia intima celebrata poco fuori Roma che corona una storia d’amore lunga otto anni.Eva Grimaldi, 57 anni, è apparsa radiosa in abito rosa cipria smanicato e gonna morbida; Imma Battaglia, 58, ha scelto un completo blu. Entrambi gli abiti sono stati firmati da ...

