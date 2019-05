Europee | Zingaretti | “Chi vota Di Maio e M5s vuole Salvini ministro dell’Interno Noi

Europee - antivigilia con i big in campo |Salvini : "Vinceremo e cambieremo Ue" |Di Maio : chi vuole crisi lunedì lo dica ora |Berlusconi : "Governo sa solo litigare" |Zingaretti : "Voto al Pd e cambia l'Italia" : Zingaretti: "Con il voto al Pd mandiamo a casa il governo"

Si vota per le Europee ma Zingaretti guarda già alle Politiche : Sfondare quota 20% per dare una spallata al governo. L'obiettivo fissato dal segretario dem sembra essere alla portata del Partito Democratico. A giudicare almeno dai sondaggi che, su questo punto, sono d'accordo: l'ultimo circolato questa mattina ai piani alti del Nazareno attribuivano al Pd una forbice compresa tra il 21,7 e il 23,7 per cento. Stime da prendere con le molle, ma che contribuiscono al buon umore del segretario Nicola Zingaretti. ...

La scommessa di Zingaretti : 20% alle Europee - poi al lavoro per quando il governo cadrà : Il voto di domenica può essere l'avvio di una fase di rigenerazione del Partito democratico e, soprattutto, del Paese. Nicola Zingaretti punta ad andare ben oltre il 20 per cento alle Europee e mette nel mirino il voto delle politiche per le quali - è l'intenzione del segretario - il Partito Democratico dovrà declinare la lista unitaria Pd-Siamo Europei in chiave nazionale, avviando in Italia la ricostruzione di un campo largo di centro ...

Europee - Zingaretti mira al 20%. Pronta ‘Fase 2’ per le Politiche : Il voto di domenica puo' essere l'avvio di una fase di rigenerazione del Partito democratico e, soprattutto, del Paese. Nicola Zingaretti punta ad andare ben oltre il 20 per cento alle Europee e mette nel mirino il voto delle Politiche per le quali - e' l'intenzione del segretario - il Partito Democratico dovra' declinare la lista unitaria Pd-Siamo Europei in chiave nazionale, avviando in Italia la ricostruzione di un campo largo di centro ...

Europee - Zingaretti : "Andremo oltre il 20%" : Il 40,81% delle elezioni Europee del 2014 rappresenta solo un lontano ricordo per il Partito Democratico. Il nuovo segretario, però, è convinto che proprio grazie alle elezioni di domenica prossima il suo partito possa tornare a risalire nel gradimento dopo la netta bocciatura del 4 marzo 2018. Alle ultime politiche il Pd si fermò al 18,76%, un risultato che Zingaretti è convinto di poter migliorare: "Credo che andremo ben oltre il 20%, ...

Elezioni Europee - sei consiglieri regionali Pd contro l’assessore di Emiliano che vota Lega : “Si dimetta - delusi da Zingaretti” : Nessun passo indietro, nessun mea culpa. Leonardo Di Gioia, assessore regionale all’Agricoltura della squadra di Michele Emiliano, prosegue la sua campagna elettorale in favore del candidato leghista alle europee, Massimo Casanova. E lo fa nel silenzio dello stesso governatore che – almeno pubblicamente – tira dritto. Di Gioia quindi resta dove sta, mentre le polemiche sono montate soprattutto all’indomani della visita del segretario ...

Legnano - Zingaretti : “Per Di Maio alle Europee sarà scelta tra M5s e nuova Tangentopoli? Stupidaggini e contraddizioni” : “Per Di Maio sarà scelta tra M5s e nuova Tangentopoli? Ciò che ha detto è proprio una cosa stupida, dovrebbe portare me a parlare di tutte le indagini che hanno riguardato esponenti M5s, ma io non lo faccio perché sono una persona civile”. A rivendicarlo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in merito a quanto detto dal vicepremier M5s Luigi Di Maio, sullo sfondo della nuova inchiesta giudiziaria a Legnano, ma non solo. “Non ...

Europee - Pomicino vede Zingaretti e decide di sostenere il Pd : “Qualche voto ce l’ho - gli amici mi seguiranno” : Il “Rieccolo” non era lui ma Amintore Fanfani. Più di qualcuno, però, si è ricordato di quel soprannome inventato da Indro Montanelli quando ha letto dell’ultimo acquisto di Nicola Zingaretti: Paolo Cirino Pomicino. Sissignore, tutto vero. Alle prossime Europee il Pd potrà contare sul sostegno dello storico ministro del Bilancio di Giulio Andreotti. “Siamo allo spopolamento anche della logica. Il sistema politico è ...

Europee - Boldrini : “Voterò Pd - perché non è stata possibile la lista unica a sinistra”. Zingaretti : “Rafforza il nostro progetto” : L’ex presidente della Camera Laura Boldrini voterà Partito democratico alle Europee. La deputata di Liberi e Uguali non seguirà l’esperienza dei compagni di Sinistra Italiana ed ex Mdp con la lista La Sinistra. Il percorso della Boldrini sarà piuttosto quello di Giuliano Pisapia, candidato per il Pd nella circoscrizione Nord-Ovest. Due anni fa Boldrini e Pisapia avevano tentato di riunire tutti i partiti e i movimenti a sinistra del ...

Europee - Zingaretti : obiettivo oltre 20% : 20.30 "Alle Europee l'obiettivo è andare oltre il 20%. E' una bella sfida". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso di una conversazione pubblica con Paolo Mieli alla Sanità, a Napoli. "Dopo il 4 marzo -ha detto Zingarettiabbiamo svolto un congresso molto partecipato. Nessuno ci avrebbe messo un euro sul milione e 600 mila votanti e le file ai gazebo e sulle forza di riuscire a realizzare una lista unitaria del Pd come ...

Elezioni Europee - Nicola Zingaretti : "Il Pd andrà oltre il 20%" - : Il segretario del Pd si dice sicuro che il prossimo 26 maggio la lista unica arriverà al 20%. E sul futuro del Governo: " Se cade, subito al voto"

Europee - Zingaretti : se crisi urne subito : "Vista l'entità dei problemi e la crisi politica penso sia giusto andare a votare perchè le scelte da fare sono talmente radicali che chi avrà una maggioranza dovrà avere l'autorevolezza per decidere"...

Europee - Zingaretti : se crisi urne subito : "Vista l'entità dei problemi e la crisi politica penso sia giusto andare a votare perchè le scelte da fare sono talmente radicali che chi avrà una maggioranza dovrà avere l'autorevolezza per decidere"...

Europee - Zingaretti : si vada a votare subito : 18.37 Se scoppiasse una crisi di governo dopo le Europee "si vada a votare subito, anche all'inizio del secondo semestre. La democrazia ne uscirebbe rafforzata. Penso che un governo parlamentare non faccia l'interesse del paese". Così il segretario del Pd, Zingaretti, a Porta a Porta. "Vista l'entità dei problemi e la crisi politica penso sia giusto andare a votare perchè le scelte da fare sono talmente radicali che chi avrà una ...