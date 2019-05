Europee | Salvini | Se vinciamo noi | la Tav si fa

Elezioni Europee - Salvini : “Tassazione al 15% sarebbe choc - porterebbe crescita come anni ’60” : Matteo Salvini chiude la sua campagna elettorale in vista delle europee di domenica tra trasmissioni televisive e un comizio nel piacentino, dove parla di economia e flat tax: "La tassazione al 15% sarebbe lo choc che ci riporta alla crescita degli anni '60. Poi se evadi le tasse al 15% ti mando in galera e butto la chiave, perché sei un ladro".Continua a leggere

Vittorio Feltri - Salvini contro Di Maio. La verità sulle Europee : sono un referendum tra Lega e M5s : Si vota tra due giorni per le europee e ho l' impressione che la stragrande maggioranza degli elettori non sappia a quale scopo. Ignora anche a cosa servano un Parlamento a Bruxelles e qualcosa del genere a Strasburgo, dove si svolgono attività misteriose, si prendono decisioni stravaganti in vari c

Europee - Di Maio chiude a Roma con Casaleggio e Di Battista. Salvini al Nord : “Da lunedì torniamo a lavorare” : Luigi Di Maio in piazza Bocca della Verità a Roma con Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista, ma senza Beppe Grillo. Matteo Salvini a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. I due vicepremier M5s e Lega hanno chiuso con due comizi a chilometri di distanza la campagna elettorale per le Europee. Da una parte una festa che puntava a rievocare lo stile dei raduni di piazza dei 5 stelle, anche se questa volta con meno partecipazione. ...

Europee - Salvini : "Se vinciamo noi - la Tav si farà" : Matteo Salvini ha chiuso questa sera la campagna elettorale da Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, ma anche nel corso della giornata non ha rinunciato a sfruttare al massimo le ultime ore prima del silenzio elettorale (poi ci saranno i social network, già usati dal leader della Lega durante i due precedenti silenzi elettorali) e tra i suoi interventi c'è stato quello al Corriere della Sera.Il leader della Lega ha voluto legare il ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'indiscrezione sulla crisi di governo : "Su cosa salta - dopo le Europee" : Sbaglia chi pensa che passate le europee, M5s e Lega possano tornare magicamente alleati per la pelle. Non è solo questione di una campagna elettorale avvelenata, due mesi di insulti e attacchi personali. C'entrano, piuttosto, le fratture politiche emerse grazie alla propaganda inevitabile che prece

Europee - Zingaretti : “Chi vota Di Maio e M5s vuole Salvini ministro dell’Interno. Noi rappresentiamo grande novità” : “Chi vota Di Maio e M5s vuole avere ancora Salvini come ministro dell’Interno”. Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha scelto Milano per chiudere la campagna elettorale per le Europee. In piazza Sempione, il leader dem attacca il governo M5s-Lega: “Salvini in 11 mesi ha iniziato a distruggere l’Italia”. L'articolo Europee, Zingaretti: “Chi vota Di Maio e M5s vuole Salvini ministro dell’Interno. Noi ...

Matteo Salvini - sondaggio Diamanti : "Effetto ultimo minuto - voto alle Europee ribaltato. Rischia la Lega" : C'è una grossa incognita che pesa sul voto di domenica alle elezioni europee e che può stravolgere gli equilibri di Strasburgo e Bruxelles: è la quota di elettori indecisi. Come sottolinea un sondaggio Demos di Repubblica, fino a 2 settimane dal voto addirittura 2 elettori su 3 affermavano di non sa

Europee - Salvini : saremo il primo partito d'Italia : Chiamati al voto tutti i cittadini italiani maggiorenni, che potranno recarsi ai seggi dalle 7 alle 23

Elezioni Europee - Matteo Salvini è ovunque : dieci interviste tra radio e tv in un giorno : L'agenda di Matteo Salvini nell'ultimo giorno di campagna elettorale è estremamente significativa: dieci interviste programmate tra radio e televisioni, oltre che il solito prevedibile martellamento sui social network. E per sabato e domenica resta la solita incognita: il ministro dell'Interno userà i social network per fare propaganda nonostante il silenzio elettorale?

Elezioni Europee 2019 : Salvini “puntiamo al 30% - sento affetto in giro” : Elezioni europee 2019: Salvini “puntiamo al 30%, sento affetto in giro” Lui dice che ai sondaggi crede sempre molto poco. Eppure quelle stesse rilevazioni, su cui ora vige silenzio tombale, lo davano come favorito con ampio margine alle Elezioni europee di domenica 26 maggio. Matteo Salvini lo sa bene e, in linea con la fase zen più volte annunciata, in collegamento con L’Aria che tira non si sbilancia. A Myrta Merlino che gli ...

Salvini toglie ogni dubbio : 'Il governo continua al 100% dopo le elezioni Europee' : Archiviate le elezioni europee, a prescindere da quello che sarà il risultato delle urne, Lega e Movimento 5 Stelle continueranno a governare assieme. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio 1. Il titolare del Viminale ha sottolineato: "Il governo continua al 100% dopo le elezioni ed è falso che non ci parliamo più con Luigi Di Maio. Con lui ci ...

Salvini : se Lega vince Europee non chiederò poltrone ma flat tax. Di Maio : abolizione abuso ufficio? Basta str... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...

Foto profilo Facebook con la Lega : l’ultima richiesta di Salvini per le elezioni Europee è vera : Sta davvero spopolando in questi minuti il post di Salvini, con la richiesta esplicita al proprio elettorato di impostare la Foto profilo Facebook con la Lega. Almeno per quanto riguarda Facebook. Si tratta di una mossa elettorale, in vista delle europee 2019 in programma nella giornata di domenica 26 maggio, con cui probabilmente il Ministro degli Interni mira ad aggirare il "silenzio" comunicativo pre-voto. Insomma, l'obiettivo è chiaramente ...

Salvini : se Lega vince Europee non chiederò poltrone ma flat tax. Di Maio : abolizione abuso ufficio? Basta str... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...