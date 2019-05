Europee | Meloni | “Dopo il voto FdI e Lega possono governare Paese Io vorrei Ministero

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Da queste elezioniemergerà un dato e un fatto:e Fratelli d’Italia avranno già da sole una maggioranza alternativa per. Lo dico perché l’ho visto accadere alle elezioni regionali degli ultimi mesi, quindi non c’è neanche bisogno di citare i sondaggi. Auspico che questo avvenga“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dalla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, che ribadisce le sue dichiarazioni odierne al Corriere della Sera (“Dopo il 26 maggio ladovrà far cadere il governo col M5s”).ritiene che dopo ileuropeo il governo non potrà stare più in piedi: “Dopo ileuropeo tra M5s ei nodi arriveranno al pettine da soli, perché Salvini ha un enorme problema: laprobabilmente sarà il primo partito italiano. E quindi gli italiani si ...

