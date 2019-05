Europee | Di Maio chiude a Roma con Casaleggio e Di Battista Salvini al Nord | “Da lunedì

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'indiscrezione sulla crisi di governo : "Su cosa salta - dopo le Europee" : Sbaglia chi pensa che passate le europee, M5s e Lega possano tornare magicamente alleati per la pelle. Non è solo questione di una campagna elettorale avvelenata, due mesi di insulti e attacchi personali. C'entrano, piuttosto, le fratture politiche emerse grazie alla propaganda inevitabile che prece

Europee - Zingaretti : “Chi vota Di Maio e M5s vuole Salvini ministro dell’Interno. Noi rappresentiamo grande novità” : “Chi vota Di Maio e M5s vuole avere ancora Salvini come ministro dell’Interno”. Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha scelto Milano per chiudere la campagna elettorale per le Europee. In piazza Sempione, il leader dem attacca il governo M5s-Lega: “Salvini in 11 mesi ha iniziato a distruggere l’Italia”. L'articolo Europee, Zingaretti: “Chi vota Di Maio e M5s vuole Salvini ministro dell’Interno. Noi ...

Europee - Di Maio : “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al governo. Così rimarrà” : Niente rimpasto dopo il voto. Lo ha detto due giorni fa Giancarlo Giorgetti, lo ribadisce oggi Luigi Di Maio. “Non ho mai capito perché le elezioni Europee dovrebbero cambiare il Parlamento italiano. M5S ha il 36% del Parlamento italiano, ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri e Così rimarrà, io non intenzione di parlare di poltrone da lunedì ma di chiedere abbassamento delle tasse per le imprese e per le famiglie, salario ...

Europee - Di Maio snobba Napoli : niente comizio alla vigilia delle elezioni : I Cinquestelle alle Europee, chi li ha visti? L'ultima volta a Napoli del capo politico Luigi Di Maio per parlare ad un comizio di piazza fu per chiedere l'impeachment del Presidente...

Europee : Calenda - con elezioni Di Maio torna a vendere bibite al S.Paolo : Padova, 24 mag. (AdnKronos) - "Quella tra Salvini e Di Maio è una sceneggiata indecorosa, che serve solo a fare campagna elettorale, ma dopo il voto di domenica, comunque vada, il governo non cadrà, perchè sono attaccatissimi alle poltrone, ed anche perchè, se ci fossero le elezioni Di Maio tornereb

Elezioni Europee e futuro del governo - Luigi Di Maio ospite di #Corrierelive La diretta : Il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle negli studi del Corriere, intervistato da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #Corrierelive

Salvini : se Lega vince Europee non chiederò poltrone ma flat tax. Di Maio : abolizione abuso ufficio? Basta str... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le Europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Europee - Giorgetti : “Così non si può andare avanti”. Di Maio : “Lega vuole tornare con Berlusconi” : Il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti lancia un monito agli alleati: "Così non si può andare avanti. È chiaro che se arriva un plebiscito Salvini avrà un ruolo maggiore in Italia come in Europa". Luigi Di Maio: "Ci minaccia perché una parte di Lega nostalgica di tornare con Berlusconi".Continua a leggere

"Decreto famiglia senza coperture". Tria blocca Di Maio - ma i 5 stelle rilanceranno dopo le Europee : In una stagione di vacche magrissime anche un miliardo diventa una cifra sulla quale non sono ammessi slanci euforici nè tantomeno azzardi. L’estrema prudenza di Giovanni Tria ritorna, ancora una volta, a frenare la necessità, anche elettorale, dei 5 stelle che per portare a traguardo il decreto sulla famiglia vogliono utilizzare un miliardo di risparmi previsti dalla spesa per il reddito di cittadinanza. Fosse stata una ...

Elezioni Europee - Di Maio : “Perplesso per attacchi a Conte. La Lega vuole voti per Ue o per aprire crisi?” : “Faccio una domanda alla Lega: domenica la Lega chiede voti per le Europee o per aprire la crisi di governo?”. La domanda arriva dal vicepremier Luigi Di Maio che al Forum ANSA si è detto “molto perplesso per gli attacchi a Giuseppe Conte“. Politica | Di F. Q.. Decreto Sicurezza bis, Salvini: “Limato e pronto”. Ma Conte: “Necessario esame del Quirinale, ...

Di Maio : Salvini chiede voti per le Europee o per aprire la crisi di governo? : "Faccio una domanda alla Lega: domenica la Lega chiede voti per le Europee o per aprire la crisi di governo?". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio al Forum Ansa "Sono molto perplesso per gli attacchi a Giuseppe Conte", aggiunge. "Un presidente del Consiglio che dopo 30 anni, non entra nella campagna elettorale, non ha detto una parola sulla campagna elettorale eppure e' stato attaccato", conclude. In precedenza il vicepremier aveva ...

Legnano - Zingaretti : “Per Di Maio alle Europee sarà scelta tra M5s e nuova Tangentopoli? Stupidaggini e contraddizioni” : “Per Di Maio sarà scelta tra M5s e nuova Tangentopoli? Ciò che ha detto è proprio una cosa stupida, dovrebbe portare me a parlare di tutte le indagini che hanno riguardato esponenti M5s, ma io non lo faccio perché sono una persona civile”. A rivendicarlo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in merito a quanto detto dal vicepremier M5s Luigi Di Maio, sullo sfondo della nuova inchiesta giudiziaria a Legnano, ma non solo. “Non ...