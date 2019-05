Europee | bagno di folla per Di Battista | “Governo? Dopo voto non cambia nulla” Poi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Accolto tra l’euforia dei militanti pentastellati, l’ex deputato Alessandro Disi è presentato a Roma alla chiusura della campagna elettorale del M5s. “ildellenon cambierà nulla. Le opposizioni non vogliono il, noi non lo vogliamo di certo, abbiamo tante cose da fare, dal reddito minimo al conflitto d’interessi”, è convinto l’ex deputato. E ancora: “Se Salvini decidesse di far saltare il governo? Non commento i ‘se’, vedrete cheche sarà votato il taglio dei parlamentari nessuno vorrà tornare al”, ha insistito. E sull’assenza di Beppe Grillo per la chiusura della campagna elettorale del M5s ha tagliato corto: “Lo avete sempre sentito dire che il M5s sarebbe andato avanti con le proprie gambe…”. Poi, pressato dai militanti, Disi è dedicato a selfie e ...

