Europee 2019 | la lunga notte tv | tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati

Elezioni Europee 2019 - un’occasione da non perdere per rilanciare la vera sinistra : Con il consueto acume Massimo Cacciari, in un recente intervento su Il Fatto quotidiano, ha evidenziato gli attuali motivi di crisi e invalicabili limiti del governo cosiddetto gialloverde, sostenendo giustamente la necessità di un suo immediato superamento. Questo governo, in effetti, espressione di due visioni per vari aspetti antitetiche, non può continuare a esistere perché vengono al pettine contraddizioni importanti e insanabili che si ...

Europee 2019 : in Olanda vincono i laburisti (secondo gli exit poll) : Sono stati i primi votare e sono i primi di cui si conoscono, non i risultati ufficiali (tutti gli scrutini saranno fatti a partire dalle 23 di domenica 26 maggio), ma gli exit poll dalla tv nazionale Nos dei Paesi Bassi. Le proiezioni fatte all’uscita dai seggi delle elezioni Europee sono diverse da quanto ci si attendeva. In testa a sorpresa ci sarebbero i laburisti del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, in corsa per la ...

I fac simile della scheda elettorale per le Europee 2019 : Il 26 maggio si vota in Italia per le Elezioni Europee 2019, che serviranno a eleggere i nuovi deputati dell'Europarlamento. Per arrivare preparati al seggio, ecco tutti i fac simile della scheda elettorale per le Europee, di colori diversi a seconda della circoscrizione. Con un paio di indicazioni sugli errori da non fare sulla scheda per evitare che venga annullata.Continua a leggere

Europee 2019. Il Portogallo della rinascita al voto : socialisti in vantaggio : Alla vigilia delle elezioni Europee del 2014, il Portogallo usciva da tre anni di lacrime e sangue: il piano di aiuti della Troika, finito ufficialmente il 17 maggio di quell’anno, aveva assestato i conti pubblici, ma lasciato l’economia del Paese in ginocchio. Cinque anni dopo i portoghesi si apprestano a votare per i loro 21 rappresentanti a Strasburgo in un clima totalmente diverso.Da quando, nel 2015, si è insediato il ...

Europee 2019 - a Roma oltre mille dipendenti Atac in permesso elettorale. Azienda costretta a rimodulare il servizio : Ci risiamo. Tornano le elezioni e a Roma i servizi pubblici vanno in crisi. In particolare i trasporti. Come già avvenuto con le amministrative 2016 e le politiche del 2018, anche in occasione delle Europee del 26 maggio oltre mille lavoratori di Atac, la municipalizzata capitolina del tpl, si assenteranno per svolgere, nel loro diritto, i ruoli di presidente di seggio, segretario, scrutatore e, soprattutto, rappresentante di lista. Questo ha ...

Come si vota alle Europee del 26 maggio 2019 : preferenze e voto di lista : Come si vota alle europee del 26 maggio 2019: preferenze e voto di lista Si avvicina sempre di più la data delle elezioni europee. In Italia si voterà domenica 26 maggio 2019, mentre in altri Paesi si è votato anche prima, Come ad esempio in Olanda (leggi questo articolo per sapere chi ha vinto). Le elezioni europee 2019 chiameranno alle urne gli elettori di 28 Paesi europei: questi ultimi saranno tenuti a eleggere i 751 eurodeputati per il ...

Europee 2019 - in Olanda sbagliato parlare di boom della sinistra. Il vincitore è solo uno : La stampa italiana, come già accaduto nel 2017, ha commentato gli exit poll per le Elezioni Europee olandesi salutando la “vittoria della sinistra” e lo stop ai populisti. Repubblica, che titola “Eurovoto, primo round a sinistra”, si avventura in un commento un po’ audace sostenendo che “dopo due anni a rischio estinzione la sinistra torna a vincere. In modo del tutto inaspettato”. Se, certamente, l’exploit laburista ha lasciato tutti di stucco, ...

Fac simile scheda Europee 26 maggio 2019 : come si vota e che colore è : Fac simile scheda europee 26 maggio 2019: come si vota e che colore è Cosa c’è da sapere sulle elezioni europee del 26 maggio 2019? come sarà la scheda elettorale e come si vota? come ormai è ben noto, il territorio italiano per le elezioni europee sarà diviso in cinque circoscrizioni, ripartite per zona geografica. Per ogni circoscrizione ci sarà una scheda elettorale dal colore diverso. Andiamo quindi a riepilogare le informazioni utili a ...

Elenco impresentabili elezioni Europee 2019 : candidati e in che liste sono : Elenco impresentabili elezioni europee 2019: candidati e in che liste sono Quando manca ormai pochissimo al voto per l’Europarlamento, la Commissione parlamentare antimafia, presieduta dal 5 Stelle Nicola Morra, dopo aver esaminato le segnalazioni delle Procure, ha comunicato i nomi di 5 candidati “impresentabili” – nel senso che non sarebbero candidabili – in base al codice di autoregolamentazione. Quattro compaiono nella lista di ...

Grande Fratello 16 - concorrenti fuori dalla casa per le Elezioni Europee 2019 (video) : Il Grande Fratello, nelle scorse ore, ha fatto recapitare, agli inquilini, un comunicato stampa (letto da Gianmarco Onestini) in previsione delle Elezioni europee e amministrative 2019 che si terranno, domenica 26 maggio (i seggi sono aperti dalle 7 alle 23). Ecco il contenuto del messaggio:prosegui la letturaGrande Fratello 16, concorrenti fuori dalla casa per le Elezioni europee 2019 (video) pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2019 ...

Programma Lega elezioni Europee 2019 : i temi centrali e le battaglie : Programma Lega elezioni europee 2019: i temi centrali e le battaglie Domenica 26 maggio è un appuntamento importante della politica nazionale e, soprattutto, europea. Dal punto di vista locale, infatti, il voto del 26 maggio potrebbe decidere le sorti del governo, nel quale i due partiti ai vertici (M5S e Lega) non nascondo tensioni e possibili alternative per il futuro, nonostante i proclami di voler continuare uniti fino alla fine della ...

Elezioni Europee 2019 : come si vota - orari - documenti - fac-simile scheda : Tempo quasi scaduto. L’orologio scandisce le poche ore che restano da qui al giorno del voto delle Elezioni europee 2019, quando tutti saremo chiamati ad eleggere i nostri rappresentanti da inviare al Parlamento europeo. Il giorno in questione è domenica 26 maggio. Tutto pronto allora per dire la nostra e mettere alla prova il Governo Lega-5 stelle. documenti alla mano saremo chiamati a recarci alle urne per votare tra le tante liste in corsa. ...

Elezioni Europee 2019 : liste e simboli dei partiti candidati : Il 26 maggio si voterà per le Elezioni europee, i partiti politici italiani hanno presentato da tempo le liste complete dei loro candidati divisi per circoscrizioni. Per la Lega Matteo Salvini sarà capolista in tutte le circoscrizioni, per il Movimento 5 Stelle saranno 5 donne scelte da Luigi Di Maio. Il Partito Democratico sarà guidato da Carlo Calenda e Giuliano Pisapia nelle sezioni del Nord.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 - primi risultati : vince Timmermans - agli euroscettici di Wilders nessun seggio : Un secondo exit poll diffuso oggi conferma la vittoria in Olanda del PVDA di Frans Timmermans, candidato per i socialdemocratici alla Commissione Ue. Timmermans: "Per la prima vota abbiamo la possibilità di costituire una maggioranza progressista nel Parlamento europeo, una compagine che vada da Tsipras a Macron con i socialisti al centro".Continua a leggere