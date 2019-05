Europee 2019 | a Roma oltre mille dipendenti Atac in permesso elettorale Azienda

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ci risiamo. Tornano le elezioni e ai servizi pubblici vanno in crisi. In particolare i trasporti. Come già avvenuto con le amministrative 2016 e le politiche del 2018, anche in occasione delledel 26 maggiolavoratori di, la municipalizzata capitolina del tpl, si assenteranno per svolgere, nel loro diritto, i ruoli di presidente di seggio, segretario, scrutatore e, soprattutto, rappresentante di lista. Questo ha portato l’– in regime di concordato preventivo e in attesa del decreto di omologa del tribunale – ad annunciare una “rimodulazione” delle corse per le giornate di lunedì 27 e martedì 28 maggio. “Il servizio di superficie si normalizzerà a partire da mercoledì 29 maggio”, ha spiegatoin una nota. L’si priverà per questi giorni di 1.037, di cui 758 sono autisti di superficie. Va considerato che a fronte di 11mila ...

