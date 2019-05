Europa crede ad apertura Trump su Cina La sterlina frena dopo addio May

LIVE Valencia-Arsenal 2-2 (3-5 tot.) - Europa League 2019 in DIRETTA : doppietta di Gameiro! Il Mestalla ci crede! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI CHELSEA-EINTRACHT FRANCOFORTE DI Europa League (INIZIO ALLE ORE 21.00) Benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale di ritorno di Europa League tra Valencia e Arsenal. Al Mestalla si gioca la seconda semifinale tra le due compagini dopo il 3-1 dei Gunners in quel di Londra. In palio la finale di Baku contro la vincente di Chelsea-Eintracht, terminata 1-1 in Germania: chi si sfiderà in Azerbaigian. La ...

Lazio - altra sconfitta interna. Ma Inzaghi ci crede : “Abbiamo due strade per centrare l’Europa” : “In Europa penso che ci arriveremo, abbiamo due strade per farlo: o attraverso la Coppa Italia o col settimo posto. Siamo a due punti da Milan e Torino, con 9 punti ancora a disposizione, si può fare“. Cosi’ il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi dopo il ko interno contro l’Atalanta che ha pregiudicato definitivamente la corsa Champions. Lazio-Atalanta 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Wallace da 3 [FOTO] “La ...

Sampdoria-Lazio 1-2 : doppio Caicedo per credere all'Europa - Quagliarella allunga tra i cannonieri : Senza Milinkovic Savic e Luis Alberto, con il totem Immobile relegato in panchina la Lazio di Simone Inzaghi conclude la sua settimana magica battendo la Sampdoria 2-1. Con buona pace di chi temeva ...

Europa League - Napoli : il desiderio di crederci - la voglia di riuscirci : Il desiderio di crederci, la voglia di riuscirci. Assioma che il Napoli fa suo per questa sfida da dentro o fuori. Uno spogliatoio più unito che mai, come ha dichiarato Josè Maria Callejon in ...

Europa League – Verso Napoli-Arsenal - Callejon ci crede : “domani occasione storica di fare una grande partita” : Callejon fiducioso alla vigilia della sfida dei quarti di finale di Europa League tra Napoli e Arsenal “Siamo fiduciosi, abbiamo fame e voglia di dare tutto in campo. Lo dobbiamo fare per noi, per la città, per tutti. Ce lo meritiamo e speriamo domani di fare la partita perfetta“. E’ carico in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Arsenal il giocatore del Napoli, José ...