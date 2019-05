ESPLOSIONE LIONE | PACCO BOMBA ' ATTACCO TERRORISTICO' Video | 13 feriti | attentato?

Lione - ESPLOSIONE in centro : pacco bomba fa 13 feriti. Macron : «Un attacco» - è caccia all'uomo : Un attentato nel centro di Lione a meno di due giorni dalle elezioni europee: in Francia torna la paura a ridosso del voto, l'esplosione, le grida, le scene di panico. In...

Lione - ESPLOSIONE in centro : pacco bomba fa 13 feriti. Macron : «Un attacco» - è caccia all'uomo Diretta : Paura nel centro di Lione, in Francia, dove un'esplosione ha causato almeno tredici feriti questo pomeriggio secondo quanto riferiscono i media francesi. Secondo le prime informazioni, i fatti si...

