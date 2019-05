Eliana Michelazzo | altro giallo La Perricciolo ricoverata per abuso di farmaci | cosa

Pamela Prati a Verissimo : "Donna Pamela ed Eliana Michelazzo mi hanno isolato dal mondo. Ho mentito alla mia famiglia" : Pamela Prati torna a Verissimo (nell'ultima puntata, in onda, domani, sabato 25 maggio 2019 su Canale 5 a partire dalle 15) per affrontare il caso Mark Caltagirone, il promesso sposo di cui tanto si è parlato e di cui si è messa in dubbio l’esistenza.prosegui la letturaPamela Prati a Verissimo: "Donna Pamela ed Eliana Michelazzo mi hanno isolato dal mondo. Ho mentito alla mia famiglia" pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2019 13:33.

Che fine ha fatto Federico Mastrostefano - il tronista corteggiato da Eliana Michelazzo : Federico Mastrostefano è stato senza dubbio uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, corteggiato da diverse ragazze, fra cui Eliana Michelazzo. Pochi lo sanno, ma l’ormai ex agente di Pamela Prati ha debuttato in tv proprio negli studi di Maria De Filippi, come corteggiatrice. Correva l’anno 2009 quando Eliana provò a conquistare il cuore di Federico Mastrostefano, rendendosi protagonista anche di epiche liti con Tina Cipollari. Alla ...

Roberto D'Agostino : "Pamela Prati - Eliana Michelazzo e la Perricciolo complici" (video) : Roberto D'Agostino, stamattina, ha rilasciato una lunga intervista a 'Mattino 5', per chiarire, finalmente, il Prati gate dopo le ultime scottanti rivelazioni della showgirl sarda (domani a 'Verissimo') e della sua ex agente, Eliana Michelazzo (a 'Live Non è la D'Urso'):

Caso Pamela Prati - tutte le reazioni dopo la confessione di Eliana Michelazzo : da Rosa Perrotta a Federico Mastrostefano : La lunga intervista/confessione di Eliana Michelazzo a Live Non è la d'Urso ha puntualmente scatenato l'ondata di reazioni social da parte di volti noti del piccolo schermo. Rosa Perrotta, Karina Cascella, persino Costantino della Gherardesca e Federico Mastrostefano (l'ex tronista corteggiato proprio dalla Perricciolo nel 2008 a Uomini e Donne).Rosa si è affidata a un lungo intervento parlato sul suo profilo instagram: Con tutta la buona ...

Eliana Michelazzo - confessione fiume sui social : UeD - poi il baratro : Eliana Michelazzo, altra confessione fiume dopo quella a Live – Non è la d’Urso: dopo Uomini e Donne il baratro. L’agente smentisce anche di essere al fianco di Pamela Perricciolo in questo momento Ieri sera, a Live – Non è la d’Urso, è giunta la tanto attesa confessione di Eliana Michelazzo sul caso Mark Caltagirone-Pamela […] L'articolo Eliana Michelazzo, confessione fiume sui social: UeD, poi il baratro ...

Pamela Perricciolo ricoverata d'urgenza per abuso di farmaci : Eliana Michelazzo corre al suo capezzale : Dopo l'intervista di Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo ha un crollo ed è ricoverata per abuso di farmaci.

Pamela Perricciolo ricoverata in ospedale. Una delle due ex agenti di Pamela Prati sarebbe stata portata con urgenza al Gemelli di Roma per abuso di farmaci, come riporta FanPage.

La Perricciolo ricoverata in ospedale dopo le dichiarazioni di Eliana Michelazzo : Stando a quanto si legge sul sito Fanpage, l'agente di Pamela Prati, Pamela Perricciolo, sarebbe stata ricoverata in seguito alle rivelazioni fatte da Eliana Michelazzo a Live - Non è la D'Urso, in merito al caso Mark Caltagirone. Eliana ha confessato di aver avuto anche lei un fidanzato fantasma per ben dieci anni e di aver denunciato, per la messinscena, proprio la sua amica del cuore, Pamela Perricciolo. Quest'ultima sarebbe stata trasportata ...

Dagospia svela che Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo sarebbero lesbiche : Il sito Dagospia, al termine di 'Live non è la D'Urso', trasmissione andata in onda ieri sera su Canale 5, ha pubblicato una notizia che smonterebbe l'intervista rilasciata in diretta nel salotto di Barbara D'Urso da Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati. Dagospia ha rivelato che la Michelazzo e Pamela Perricciolo da anni vivrebbero una relazione omosessuale nascosta e in comune accordo, le due avrebbero gestito in rete molti profili ...

L'intervista a Eliana Michelazzo : le accese reazioni dopo la puntata - dalla Mennoia a Karina Cascella : Commenti al veleno da parte di molti vip sulle dichiarazioni della manager romana rilasciate ieri a 'Live - Non è La D'Urso'.

Pamela Prati - Tina Cipollari e la lettera di minacce : «Attacca Eliana Michelazzo e ti succederanno cose brutte» : Pamela Prati, il giallo continua. Su Leggo.it le ultime novità. Dopo la confessione-verità (?) di Eliana Michelazzo a Live - Non è la D'Urso, continuano a uscire nuovi colpi...

Eliana Michelazzo : «Non sono lesbica». Pamela Prati sarà a Verissimo : Eliana Michelazzo “Rispetto il mondo gay. Se lo fossi non sarebbe stato un problema“. A parlare è Eliana Michelazzo, l’ormai ex agente di Pamela Prati. Al fine di mettere a tacere lo scoop lanciato qualche ora fa da Dagospia, la manager ha scelto il suo account Instagram per negare di avere intrattenuto, per diverso tempo, una relazione di natura saffica con Pamela Perricciolo, la sua socia nella Aicos Management. Con un ...