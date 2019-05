Elezioni europee, Silvio Berlusconi contro Salvini: “Disdicevole usare il rosario per avere voti” (Di venerdì 24 maggio 2019) Silvio Berlusconi chiude la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica alle prossime Elezioni europee attaccando il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini: "L'uso del rosario o altri simboli religiosi credo sia disdicevole quando lo si fa per accaparrarsi dei voti”.



