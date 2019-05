Elezioni europee, Salvini: “Tassazione al 15% sarebbe choc, porterebbe crescita come anni ’60” (Di venerdì 24 maggio 2019) Matteo Salvini chiude la sua campagna elettorale in vista delle europee di domenica tra trasmissioni televisive e un comizio nel piacentino, dove parla di economia e flat tax: "La tassazione al 15% sarebbe lo choc che ci riporta alla crescita degli anni '60. Poi se evadi le tasse al 15% ti mando in galera e butto la chiave, perché sei un ladro".



