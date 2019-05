Elezioni europee | l’affluenza in Europa nel 2014

termometropolitico

(Di venerdì 24 maggio 2019)innelGli italiani appaiono essere nonostante tutto i più attaccati alle, anche quando sono. In confronto il resto degli europei appare come un popolo di astensionisti. Basti guardare la mappa di Jakub Mariam sull’affluenza nel. Con il 57% o poco più l’Italia si posizionò quarta dietro Belgio, con il 90%, Lussemburgo, con l’86%, Grecia, con il 60%. Vi è da dire che in molti di questi Paesi il voto è obbligatorio, non è solo un diritto, e anche se è difficile sanzionare effettivamente l’astensionista questo fatto rappresenta una spinta ad andare alle urne. In Danimarca l’affluenza fu simile a quella italiana, e si rimase sopra il 50% anche in Svezia e in Irlanda. Ma altrove regnò l’astensione. Affluenza bassissima in Repubblica Ceca e Slovacchia A registrare ...

matteorenzi : Bella serata ieri a Roma insieme a tanti amici in vista delle Elezioni Europee. E molti giovani tornano a crederci.… - NicolaMorra63 : La Commissione #Antimafia che presiedo ha individuato 5 #impresentabili per le elezioni #europee di domenica. 4 so… - fattoquotidiano : Elezioni Europee, 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia: ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarel… -