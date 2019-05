Elezioni europee | il silenzio elettorale | cos’è e quali regole prevede

fanpage

(Di venerdì 24 maggio 2019) Dalla mezzanotte di oggi, scatta il: da quel momento non sarà più possibile per i candidati e per i politici fare propagandaper le amministrative che si terranno in 3800 comuni italiani, e per le regionali in Piemonte e le. La legge nonespressamente un divieto per le piattaforme digitali.

matteorenzi : Bella serata ieri a Roma insieme a tanti amici in vista delle Elezioni Europee. E molti giovani tornano a crederci.… - NicolaMorra63 : La Commissione #Antimafia che presiedo ha individuato 5 #impresentabili per le elezioni #europee di domenica. 4 so… - LiaQuartapelle : Primi risultati delle elezioni europee: In Olanda zero seggi al nazionalpopulista Wilders e in UK dimissioni della… -