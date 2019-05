Elezioni europee 2019 | Zingaretti chiude campagna elettorale | “È ora di combattere

Sovranismo ed Elezioni europee - il decalogo delle destre per cambiare questa Unione : Sovranisti di tutta Europa, unitevi. C' è uno spettro che si aggira per il continente, ed è l' Europa stessa, o meglio la sua versione istituzionale chiamata Unione. Magari ci fossero Paesi sovrani a governarla, poteri riconoscibili e riconosciuti. Il dramma di questa Europa è che al vertice ci sono

Elezioni europee - il sondaggio sotterraneo : "Quando crolla l'Unione". Onda sovranista e conto alla rovescia : Mentre la maggioranza dei residenti nelle città europee prevede un probabile crollo dell'Unione entro pochi anni (come rileva un' indagine realizzata da YouGov per conto del Council on Foreign Relations) lo stato maggiore del politicamente corretto si ostina a non voler prendere atto che tali timori

Elezioni europee - indicazioni dalla Prefettura di Ragusa : In vista dello svolgimento delle consultazioni europee di domenica 26 maggio, la Prefettura di Ragusa ricorda di verificare la tessera elettorale

Elezioni europee - meno fake news condivise su Facebook e Twitter : Secondo l'Oxford Internet Institute meno del 4% delle notizie su Twitter sono spazzatura, su Facebook sempre più utenti interagiscono con i media tradizionali ma le bufale possono ancora attecchire

Elezioni europee 2019 : data elezioni - chi vota e come si vota : Le elezioni europee si terranno il 26 maggio in Italia: i cittadini, in quella data, saranno chiamati a votare i membri del prossimo Parlamento europeo. Andiamo a vedere qual è la data e come si vota alle elezioni europee, chi può votare, quando si vota negli altri Paesi, grazie a una guida breve e pratica per prepararsi al voto.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : cosa dicono i sondaggi : Le Elezioni Europee sono già iniziate in alcuni Paesi, ma per i risultati bisognerà attendere la sera del 26 maggio. Intanto però è possibile conoscere i sondaggi riguardanti molti stati membri dell'Ue, ma non l'Italia, dove non è possibile pubblicare i dati delle rilevazioni nei 15 giorni precedenti al voto.Continua a leggere

Europee - Di Maio snobba Napoli : niente comizio alla vigilia delle Elezioni : I Cinquestelle alle Europee, chi li ha visti? L'ultima volta a Napoli del capo politico Luigi Di Maio per parlare ad un comizio di piazza fu per chiedere l'impeachment del Presidente...

Europee 2019 - la lunga notte tv : tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle Elezioni : Le elezioni Europee 2019 hanno infiammato anche la campagna politica nazionale e arrivano al capolinea con l'Election Day che vede impegnata buona parte del continente. In Italia seggi aperti dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 26 maggio, con molte aree del Paese interessate anche da consultazioni amministrative.prosegui la letturaEuropee 2019, la lunga notte tv: tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle elezioni ...

Elezioni europee - il silenzio elettorale : cos’è e quali regole prevede : Dalla mezzanotte di oggi, scatta il silenzio elettorale: da quel momento non sarà più possibile per i candidati e per i politici fare propaganda elettorale per le amministrative che si terranno in 3800 comuni italiani, e per le regionali in Piemonte e le Elezioni europee. La legge non prevede espressamente un divieto per le piattaforme digitali.Continua a leggere

Chi votare alle Elezioni europee? I test e i programmi per gli indecisi : Le Elezioni europee 2019 si avvicinano: domenica 26 maggio si voterà in Italia per rinnovare i seggi del Parlamento Europeo, ma sono molti i cittadini italiani che non sanno chi votare alle Europee. Per aiutarli a orientarsi tra i programmi dei diversi partiti sono stati elaborati una serie di test: ecco i più interessanti a prova di indecisi.Continua a leggere

Sfiduciati alle urne. Sondaggio Swg per Huffpost sulle Elezioni Europee : Una sfiducia generale nei confronti delle istituzioni Europee e che non risparmia, paradossalmente, neanche quelle nazionali. È lo stato d’animo largamente diffuso tra gli elettori chiamati a eleggere il nuovo Parlamento Europeo, e fotografato da una indagine condotta da Swg per Huffpost e da altri cinque istituti demoscopici in sei Paesi dell’Unione: Italia, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Francia. Dal report emerge ...

Elezioni europee 2019 - un’occasione da non perdere per rilanciare la vera sinistra : Con il consueto acume Massimo Cacciari, in un recente intervento su Il Fatto quotidiano, ha evidenziato gli attuali motivi di crisi e invalicabili limiti del governo cosiddetto gialloverde, sostenendo giustamente la necessità di un suo immediato superamento. Questo governo, in effetti, espressione di due visioni per vari aspetti antitetiche, non può continuare a esistere perché vengono al pettine contraddizioni importanti e insanabili che si ...

Elezioni europee - oggi si vota in Irlanda e Repubblica Ceca : oggi 24 maggio è la data del voto alle Elezioni europee per i cittadini di Repubblica Ceca e Irlanda, che sono chiamati a votare i loro rappresentanti al prossimo Parlamento Ue. Saranno 21 per i cechi e 11 per gli irlandesi, che diventerebbero 13 in caso di Brexit. Domani urne aperte anche in Slovacchia, Lettonia e Malta, domenica si vota in Italia.Continua a leggere

Europee : Calenda - con Elezioni Di Maio torna a vendere bibite al S.Paolo : Padova, 24 mag. (AdnKronos) - "Quella tra Salvini e Di Maio è una sceneggiata indecorosa, che serve solo a fare campagna elettorale, ma dopo il voto di domenica, comunque vada, il governo non cadrà, perchè sono attaccatissimi alle poltrone, ed anche perchè, se ci fossero le elezioni Di Maio tornereb