Elezioni europee 2019 | liste e simboli dei partiti candidati

Elezioni europee - Matteo Salvini è ovunque : dieci interviste tra radio e tv in un giorno : L'agenda di Matteo Salvini nell'ultimo giorno di campagna elettorale è estremamente significativa: dieci interviste programmate tra radio e televisioni, oltre che il solito prevedibile martellamento sui social network. E per sabato e domenica resta la solita incognita: il ministro dell'Interno userà i social network per fare propaganda nonostante il silenzio elettorale?Continua a leggere

Elezioni europee del 26 maggio : tutto quello che c’è da sapere e perché è importante votare : Le votazioni per rinnovare il Parlamento Europeo sono imminenti: un breve viaggio nella dimensione europea per capire la portata del voto, gli effetti e le origini dell'Unione Europea.Continua a leggere

Risultati Elezioni europee Olanda 2019 : chi ha vinto e primo partito : Risultati elezioni europee Olanda 2019: chi ha vinto e primo partito Insieme al Regno Unito, l’Olanda è il primo paese in cui si sono aperte le urne per le elezioni europee. In attesa di conoscere i Risultati definitivi il 26 maggio, vengono diffusi i primi exit poll: a sorpresa pare che avanti ci sia il partito laburista, niente exploit per gli euroscettici. Risultati elezioni europee Olanda: Timmermans al primo posto Lo scontro tra ...

Elezioni europee - la storia dell’affluenza dal 1979 a oggi : Elezioni europee, la storia dell’affluenza dal 1979 a oggi Le prossime Elezioni europee saranno interessanti non solo per testare la solidità della maggioranza di governo e dell’opposizione, ma anche per verificare se continua imperterrita la disaffezione dalla politica degli italiani. E un indice molto importante in questo senso sarà l’affluenza. Che è quasi sempre scesa tra un’elezione europea e un’altra negli ...

Elezioni europee - l’affluenza in Europa nel 2014 : Elezioni europee, l’affluenza in Europa nel 2014 Gli italiani appaiono essere nonostante tutto i più attaccati alle Elezioni, anche quando sono europee. In confronto il resto degli europei appare come un popolo di astensionisti. Basti guardare la mappa di Jakub Mariam sull’affluenza nel 2014. Con il 57% o poco più l’Italia si posizionò quarta dietro Belgio, con il 90%, Lussemburgo, con l’86%, Grecia, con il 60%. Vi è ...

Oggi si vota in Irlanda e Repubblica Ceca per le Elezioni europee : Oggi, venerdì 25 maggio, si vota in Irlanda e Repubblica Ceca per le elezioni europee, che tra ieri e domenica permetteranno a più di 360 milioni di cittadini europei di scegliere i loro rappresentati al Parlamento europeo. In italia e

Guida alle Elezioni europee in Spagna : I Socialisti di Pedro Sánchez sono i grandi favoriti, dopo la vittoria di fine aprile, ma c'è da tenere d'occhio anche i partiti locali più piccoli, soprattutto in Catalogna

Elezioni europee 2019 - IRLANDA/ Risultati in diretta : gli ultimi sondaggi - i favoriti : Risultati ELEZIONI EUROPEE 2019 in IRLANDA: dopo Gran Bretagna e Olanda al voto uno dei Paesi più europeisti dell'Unione. ultimi sondaggi e favoriti.

Elezioni europee - Olanda : i sovranisti non sfondano - laburisti primo partito : Urne già chiuse in Olanda, primo Paese al voto a queste Elezioni Europee. E negli exit poll si profila un avanzamento del giovane Forum per la democrazia (Fvd), partito che ha solo tre anni di vita, il quale otterrebbe 3 seggi. Un risultato che però è inferiore alle attese (intorno all'11%) e va let

Elezioni europee - exit poll in Olanda : i laburisti primo partito - agli euroscettici 4 seggi ma a Wilders solo uno. Verdi al 10% : L’Olanda e il Regno Unito sono stati i primi due Paesi Ue ha completato le operazioni di voto. E ad urne chiuse sono arrivati i primi exit-poll per quanto riguarda i Paesi Bassi: il primo partito sono i laburisti (PvdA) del commissario europeo Frans Timmermans che avrebbe ottenuto 5 seggi su 26 con il 18,4% dei voti secondo le rilevazioni di Ipsos pubblicate dai media olandesi. agli euroscettici del Forum per la democrazia (Fvd) e il Pvv ...

Elezioni europee - Forza Italia fa il poker di “impresentabili” : Berlusconi e tre dei suoi nella lista dell’Antimafia : Forza Italia sbanca alle Europee. E fa poker con tre giorni d’anticipo. Quattro candidati impresentabili su cinque, infatti, sono esponenti del partito di Silvio Berlusconi. Tra questi c’è lo stesso ex presidente del consiglio, condannato in via definitiva per frode fiscale nel 2013, decaduto per la legge Severino e poi riabilitato nel maggio scorso. Il bollo d’impresentabile per l’ex cavaliere, però, è legato ai ...

