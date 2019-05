Elezioni Europee 2019 | cosa dicono i sondaggi

Europee - Di Maio snobba Napoli : niente comizio alla vigilia delle Elezioni : I Cinquestelle alle Europee, chi li ha visti? L'ultima volta a Napoli del capo politico Luigi Di Maio per parlare ad un comizio di piazza fu per chiedere l'impeachment del Presidente...

Europee 2019 - la lunga notte tv : tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle Elezioni : Le elezioni Europee 2019 hanno infiammato anche la campagna politica nazionale e arrivano al capolinea con l'Election Day che vede impegnata buona parte del continente. In Italia seggi aperti dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 26 maggio, con molte aree del Paese interessate anche da consultazioni amministrative.prosegui la letturaEuropee 2019, la lunga notte tv: tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle elezioni ...

Elezioni Europee - il silenzio elettorale : cos’è e quali regole prevede : Dalla mezzanotte di oggi, scatta il silenzio elettorale: da quel momento non sarà più possibile per i candidati e per i politici fare propaganda elettorale per le amministrative che si terranno in 3800 comuni italiani, e per le regionali in Piemonte e le Elezioni europee. La legge non prevede espressamente un divieto per le piattaforme digitali.Continua a leggere

Chi votare alle Elezioni europee? I test e i programmi per gli indecisi : Le Elezioni europee 2019 si avvicinano: domenica 26 maggio si voterà in Italia per rinnovare i seggi del Parlamento Europeo, ma sono molti i cittadini italiani che non sanno chi votare alle Europee. Per aiutarli a orientarsi tra i programmi dei diversi partiti sono stati elaborati una serie di test: ecco i più interessanti a prova di indecisi.Continua a leggere

Sfiduciati alle urne. Sondaggio Swg per Huffpost sulle Elezioni Europee : Una sfiducia generale nei confronti delle istituzioni Europee e che non risparmia, paradossalmente, neanche quelle nazionali. È lo stato d’animo largamente diffuso tra gli elettori chiamati a eleggere il nuovo Parlamento Europeo, e fotografato da una indagine condotta da Swg per Huffpost e da altri cinque istituti demoscopici in sei Paesi dell’Unione: Italia, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Francia. Dal report emerge ...

Elezioni Europee 2019 - un’occasione da non perdere per rilanciare la vera sinistra : Con il consueto acume Massimo Cacciari, in un recente intervento su Il Fatto quotidiano, ha evidenziato gli attuali motivi di crisi e invalicabili limiti del governo cosiddetto gialloverde, sostenendo giustamente la necessità di un suo immediato superamento. Questo governo, in effetti, espressione di due visioni per vari aspetti antitetiche, non può continuare a esistere perché vengono al pettine contraddizioni importanti e insanabili che si ...

Elezioni Europee - oggi si vota in Irlanda e Repubblica Ceca : oggi 24 maggio è la data del voto alle Elezioni europee per i cittadini di Repubblica Ceca e Irlanda, che sono chiamati a votare i loro rappresentanti al prossimo Parlamento Ue. Saranno 21 per i cechi e 11 per gli irlandesi, che diventerebbero 13 in caso di Brexit. Domani urne aperte anche in Slovacchia, Lettonia e Malta, domenica si vota in Italia.Continua a leggere

Europee : Calenda - con Elezioni Di Maio torna a vendere bibite al S.Paolo : Padova, 24 mag. (AdnKronos) - "Quella tra Salvini e Di Maio è una sceneggiata indecorosa, che serve solo a fare campagna elettorale, ma dopo il voto di domenica, comunque vada, il governo non cadrà, perchè sono attaccatissimi alle poltrone, ed anche perchè, se ci fossero le elezioni Di Maio tornereb

Elenco impresentabili Elezioni Europee 2019 : candidati e in che liste sono : Elenco impresentabili elezioni europee 2019: candidati e in che liste sono Quando manca ormai pochissimo al voto per l’Europarlamento, la Commissione parlamentare antimafia, presieduta dal 5 Stelle Nicola Morra, dopo aver esaminato le segnalazioni delle Procure, ha comunicato i nomi di 5 candidati “impresentabili” – nel senso che non sarebbero candidabili – in base al codice di autoregolamentazione. Quattro compaiono nella lista di ...

Grande Fratello 16 - concorrenti fuori dalla casa per le Elezioni Europee 2019 (video) : Il Grande Fratello, nelle scorse ore, ha fatto recapitare, agli inquilini, un comunicato stampa (letto da Gianmarco Onestini) in previsione delle Elezioni europee e amministrative 2019 che si terranno, domenica 26 maggio (i seggi sono aperti dalle 7 alle 23). Ecco il contenuto del messaggio:prosegui la letturaGrande Fratello 16, concorrenti fuori dalla casa per le Elezioni europee 2019 (video) pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2019 ...

L’unico paese che alle Elezioni Europee vota online : È l'Estonia, che lo permette da quasi quindici anni: ma la procedura ha ancora qualche difficoltà (e forse non ha effetti sull'affluenza)

Come si vota alle Elezioni Europee : voto di preferenza e alternanza di genere : L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L’elettore può anche esprimere voti di preferenza, fino ad un massimo di tre. Nel caso di più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso.Viceversa, se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello ...

Programma Lega Elezioni Europee 2019 : i temi centrali e le battaglie : Programma Lega elezioni europee 2019: i temi centrali e le battaglie Domenica 26 maggio è un appuntamento importante della politica nazionale e, soprattutto, europea. Dal punto di vista locale, infatti, il voto del 26 maggio potrebbe decidere le sorti del governo, nel quale i due partiti ai vertici (M5S e Lega) non nascondo tensioni e possibili alternative per il futuro, nonostante i proclami di voler continuare uniti fino alla fine della ...

Elezioni Europee 2019 : come si vota - orari - documenti - fac-simile scheda : Tempo quasi scaduto. L’orologio scandisce le poche ore che restano da qui al giorno del voto delle Elezioni europee 2019, quando tutti saremo chiamati ad eleggere i nostri rappresentanti da inviare al Parlamento europeo. Il giorno in questione è domenica 26 maggio. Tutto pronto allora per dire la nostra e mettere alla prova il Governo Lega-5 stelle. documenti alla mano saremo chiamati a recarci alle urne per votare tra le tante liste in corsa. ...