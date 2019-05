Elezioni comunali Bari 2019 | candidati | liste e come si vota La guida

Guida alle Elezioni comunali di Livorno : Cosa può succedere nella città dove cinque anni fa il centrosinistra subì una delle sue sconfitte più clamorose

Spoglio e risultati Elezioni comunali 2019 : a che ora inizia e quando : Spoglio e risultati elezioni comunali 2019: a che ora inizia e quando Oltre alle elezioni europee, domenica 26 maggio si terranno le amministrative in ben 3.856 comuni italiani, circa il 50% del totale, nonché le regionali in Piemonte. Di questi, 239 hanno più di 15mila abitanti, 24 dei quali sono capoluoghi di provincia, tra cui Avellino, Bergamo, Lecce, Livorno, Pesaro, Pescara, e 6 anche di regione, ovvero Bari, Cagliari, ...

Fac simile scheda Elezioni comunali 2019 : voto disgiunto e che colore è : Fac simile scheda elezioni comunali 2019: voto disgiunto e che colore è Domenica 26 maggio 2019 non sarà soltanto il giorno delle elezioni europee; chiamati a rinnovare gli organi cittadini 3.865 comuni italiani, quasi il 50% del totale. elezioni comunali anche in importanti centri come Bari, Bergamo, Campobasso, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Livorno, Modena, Perugia, Pescara, Prato, Potenza, Reggio Emilia. Documenti necessari per ...

Elezioni comunali Prato 2019 - ho smesso di pensare a quanto prenderà Salvini e ho fatto politica : Ho cominciato questa campagna elettorale all’apice del Salvinismo. Come una moda, il culto del “Capitano” sembrava avesse irrimediabilmente contagiato i più. Da me, a Prato, funziona così per i locali della movida, siccome una città di duecentomila abitanti non ha abbastanza viveur per riempire sempre tutti i locali, allora si gira come gira la moda. Per qualche mese alcuni locali sono completamente pieni ed altri completamente vuoti, poi ...

Guida alle Elezioni comunali di Modena : Ci sono sette candidati ma il favorito è il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli, che rischia di andare al ballottaggio (e una volta lì, chi lo sa)

Guida alle Elezioni comunali di Bari : Il grande favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Antonio Decaro, ma il suo principale sfidante ha una storia particolare

Elezioni comunali Firenze 2019 - c’è anche qualcosa di nuovo a sinistra : di Ornella De Zordo, laboratorio perUnaltracittà Firenze, si sa, è la roccaforte dei renziani, sebbene Dario Nardella, suo ex vicesindaco e ora sindaco uscente, tenti di togliersi dall’ombra ingombrante del suo predecessore che infatti non si è neppure visto in questa campagna elettorale. Nardella è sostenuto da ben 6 liste oltre a quella del Pd, cercando così di coprire un arco a 180 gradi: da un lato sventola lo spauracchio delle destre con ...

Guida alle Elezioni comunali di Pescara : Il candidato del centrodestra sembra il favorito, mentre il centrosinistra ha deciso di non ricandidare il sindaco uscente e di puntare sull'ex assessore regionale Marinella Sclocco

Risultati Elezioni comunali Sicilia 2019 : chi ha vinto i ballottaggi? : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: chi ha vinto i ballottaggi? Il secondo turno delle elezioni in comunali sono una conferma che ogni elezione fa storia a sé. E a dimostrarlo ci sono tante le inaspettate sconfitte della Lega che a livello nazionale sembra avere il vento in poppa quanto l’affermazione di alcuni esperimenti che ricordano vagamente il Patto del Nazareno ormai definitivamente accantonato a Roma. Risultati elezioni ...

Vittorio Veneto - si ritira dalle Elezioni comunali il leghista delle frasi choc sui migranti e sul rogo dei libri di Gramsci : Quelle frasi razziste venivano dal passato di Tancredi Sforzin, candidato per la Lega al consiglio comunale di Vittorio Veneto, ma erano troppo forti per non creare uno sconquasso. Infatti, un giorno e mezzo dopo la notizia della denuncia dell’Osservatorio antifascista, il maestro elementare ha gettato la spugna. Ha ritirato la candidatura dopo aver preso atto che anche il candidato sindaco Toni Miatto lo aveva scaricato. E ha spiegato: ...

Premiati e sconfitti nei ballottaggi alle Elezioni comunali in Sicilia : Il Movimento 5 stelle trionfa a Caltanissetta e Castelvetrano, i due comuni Siciliani in cui la sfide era più attesa, dopo i passi falsi compiuti al primo turno in altri Comuni. La Lega è sconfitta a Gela e Mazara del Vallo, dove ha la meglio il Pd, sebbene nel primo caso alleato con Forza Italia. Monreale se l'aggiudica la formazione del governatore Siciliano. E' l'esito dei ballottaggi nell'Isola che hanno fatto registrare ...

