(Di venerdì 24 maggio 2019) Sono stati due giorni di fuoco quelli che hanno visto affrontarsi Turner "" Tenney e il suoe-ivo i, a colpi di Tweet e video su Youtube. Il video-giocatore della Florida aveva firmato il suocon ilnell'aprile del 2018, ma due giorni fa tramite un video dal famoso canale americano Drama Alert, condotto da Keemstar,ha voluto far sapere ai propri fan di aver citato in giudizio ildi Los Angeles adeltroppoe "illegale", a suo parere, da parte dei. La vicenda Dopo l'uscita del video di Keemstar, sono stati molti gli streamer famosi del panorama di Twitch che hanno voluto dire la propria, e a seconda di molti la denuncia da parte diera stata ingigantita dagli avvocati. Infatti nel foglio presentato al tribunale della California,non solo chiedeva di cancellare il proprio, ma anche ...

TrueloveJohnny4 : E-sport: Tfue fa causa al suo team, i FaZe, per contratto 'oppressivo' - EsportserviceIT : L’eSport non si fa con il “copia e incolla”. - EsportserviceIT : Il tuo business parte dal contratto. Non sottovalutarlo. -