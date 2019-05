Dybala | possibile plusvalenza da 80 milioni | forse avviati contatti con Bayern e United

Dybala - possibile addio dalla Juventus : gli agenti starebbero lavorando alla cessione : I tifosi juventini aspettano con impazienza l'esito dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe determinare il futuro della panchina bianconera. Indipendentemente dalla permanenza o meno del tecnico toscano, la Juventus potrebbe cedere alcuni suoi top player per rifinanziare soprattutto la perdita finanziaria (secondo Il Sole 24 Ore sarà fra i 50 e i 70 ...

Corriere di Torino - possibile scambio con Manchester United o Inter per Dybala : L'attesa principale per il tifoso juventino è sicuramente l'incontro previsto fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe definire il futuro della panchina bianconera. Tale decisione sarà molto importante anche dal punto di vista del mercato, in quanto in caso di permanenza del tecnico toscano, alcuni giocatori potrebbero decidere di lasciare Torino. Joao Cancelo potrebbe ...

Branchini : 'Chiesa alla Juve : piccola rivoluzione - cessione di Dybala possibile' : Uno dei più noti agenti sportivi italiani, Giovanni Branchini, in un'intervista per il giornale torinese Tuttosport, ha avuto modo di parlare della Juventus e del mercato che potrebbe riguardare la società bianconera. Le continue indiscrezioni in merito alla possibilità che potrebbe esserci una sorta di piccola rivoluzione sono state confermate anche dall'agente sportivo, che si aspetta un grande lavoro sul mercato da parte della dirigenza ...

Icardi-Dybala - scambio quasi impossibile : Inter e Juventus cambiano strategia : Marotta e Paratici hanno parlato del possibile scambio tra i due, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questo affare difficilmente si concretizzerà per diversi motivi e uno di questi è ...

Calciomercato Juve - possibile rivoluzione : sarebbero pronti 5 addii - tra questi Dybala : La disfatta di Champions League, con l'eliminazione nei quarti di finale contro l'Ajax, potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione in casa Juventus, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino. Nomi sicuramente pesanti, che hanno scritto la storia bianconera degli ultimi anni, con tanti successi a livello nazionale. Se in porta ci sono certezze con la conferma degli attuali portieri, le prime novità potrebbero riguardare la ...

Juventus - possibile caso Dybala : se resta Allegri potrebbe chiedere la cessione : La Juventus si prepara a chiudere un'altra stagione di successi (Supercoppa Italiana, scudetto ormai a un punto e il sogno Champions League), ma nonostante ciò in casa bianconera ci sono alcuni casi spinosi che la dirigenza sarà chiamata ad affrontare, in particolar modo quando bisognerà cominciare a programmare la prossima annata. Su tutti c'è il nodo legato a Paulo Dybala, fino allo scorso anno uno dei punti di riferimento del settore avanzato ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Dybala-Coutinho con il Barcellona : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, fortissimo attaccante sudamericano che sta passando un momento molto delicato. L'ex giocatore del Palermo sta certamente risentendo della presenza di Cristiano Ronaldo e non sta rendendo come ci si aspettava. Spesso è stato lasciato in panchina da Massimiliano Allegri e dunque non è esclusa una sua cessione al termine ...