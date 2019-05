Dritto e Rovescio | Paolo del Debbio massacra Cecchi Paone | Fuori di testa | pir***

Dritto e rovescio - scontro tra Del Debbio e Cecchi Paone : "Ti caccio dallo studio - vattene" (Video) : Alessandro Cecchi Paone si scaglia contro Daniela Santanchè e Marco Rizzo. Per il conduttore, ospite a Dritto e rovescio, Fratelli d’Italia e Partito Comunista non fanno differenza con i due esponenti che vengono messi sullo stesso piano e tacciati di essere nemici dell’Europa.“Voglio ringraziarli perché ci ricordano che l’Europa è un grande amore dei liberali, socialisti e cristiani e nemico per fascisti e comunisti”, tuona Cecchi Paone. ...

Dritto e Rovescio - Cecchi Paone : «Santanchè è fascista». Del Debbio sbotta : «E allora tu sei pirla» – Video : Dritto e Rovescio, Del Debbio e Cecchi Paone Nella bagarre, Daniela Santanchè si è presa della “fascista“, Alessandro Checchi Paone del “pirla“. A ciascuno il suo. Ieri sera a Dritto e Rovescio, su Rete4, sono volati stracci tra la parlamentare e il giornalista, che si è scagliato pretestuosamente contro l’interlocutrice, facendo indispettire anche il conduttore Paolo Del Debbio. Quest’ultimo, infastidito, ha ...

Dritto e Rovescio Anticipazioni : ospiti e temi della puntata di stasera : Nella puntata di oggi le interviste a Silvio Berlusconi e Carlo Calenda e un reportage sul ruolo dell'Europa.

Ascolti TV | Social Auditel 9 maggio 2019 : L’ultima puntata di Mentre Ero Via conquista il Trend Topic - Piazza Pulita più social di Dritto e Rovescio - non delude la Carrà : social Auditel 9 maggio 2019: la Rai conquista il Trend Topic, Piazza Pulita meglio di Dritto e Rovescio Il 9 maggio ha segnato la fine della fiction italiana “Mentre Ero Via” che oltre agli ottimi Ascolti tv ha avuto anche numerose interazioni nel Trend Topic italiano di Twitter. L’ultima ...

Dritto e rovescio - Katia Ricciarelli se la prende con Giuseppe Cruciani : "Che faccia di...". Del Debbio completa la frase : Una volta passata la mezzanotte gran parte dei talk show si trasforma. Troppo tardi per collegarsi con le piazze, fuori tempo massimo per assistere a dei comizi politici. Ecco allora che autori e conduttori puntano ad alleggerire temi e clima, con ospiti che il più delle volte arrivano dal mondo dello spettacolo.Giovedì sera a Dritto e rovescio era collegata Katia Ricciarelli, per parlare di immigrazione e sicurezza. Il soprano ha ...

Dritto e Rovescio Anticipazioni : ospiti e temi della puntata di stasera : Al centro della nuova puntata di Dritto e Rovescio: l'intervista ad Antonio Tajani, la castrazione chimica, i recenti scontri tra fascisti e antifascisti e la legittima difesa.

Dritto e Rovescio Anticipazioni : ospiti e temi della puntata di stasera : Scopriamo di cosa si parlerà e gli ospiti che interverranno nella puntata di stasera del talk show di Rete 4.

Dritto E ROVESCIO – TUTTI CONTRO I VEGANI : Una trasmissione priva di buon senso, con il conduttore tristemente complice di chi ridicolizzava e insultava i VEGANI. Rosati: solita TV in cui si offende e si urla senza alcun rispetto, inutile ...

Dritto e Rovescio Anticipazioni : i temi della puntata di stasera : Si concentrerà sulle problematiche della periferie romane la puntata di stasera del programma condotto da Paolo Del Debbio.

Giovanni Vernia - ospite fisso a 'Dritto e rovescio' : «Ridere elimina lo stress» - : Avevano visto sui social i miei video "Un giorno capirai", in cui spiego a mio figlio fatti di attualità e di cronaca e ne sono rimasti colpiti». Infatti continua a proporli anche nella trasmissione ...

Dritto e Rovescio - bagarre totale. Del Debbio in difficoltà – Video : Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio Ma che è successo a Dritto e Rovescio? Ieri sera il talk show di Rete4 è stato disturbato da fastidiosi e ripetuti momenti di bagarre che hanno coinvolto gli ospiti e il pubblico in studio, i protagonisti dei collegamenti ed il conduttore Paolo Del Debbio, il quale è apparso in difficoltà nella gestione delle continue contese. Il programma d’approfondimento, che nelle prime puntate si era fatto ...

Dritto e Rovescio - rissa totale da Paolo Del Debbio : chiama la pubblicità - finisce ancora peggio : Caos a Dritto e Rovescio, il talk-show di Paolo Del Debbio su Rete 4. Caos che si scatena nella puntata di giovedì 4 aprile, dove si parlava del caso di Torre Maura e della protesta dei romani contro il collocamento di 70 rom nel quartiere. In studio ecco Marcello Zuinisi dell'Associazione Nazione R