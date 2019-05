Dramma Emiliano Sala | la commossa lettera della sorella Romina | “come hai potuto

sportfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ladiha postato sui social unastrappalacrime che ha commosso il web Un dolore difficile da smaltire, una ferita che non si rimarginerà. La famigliacontinua a piangere, scomparso lo scorso gennaio in un tragico incidente aereo, avvenuto mentre l’attaccante argentino raggiungeva Cardiff per iniziare un nuovo capitolosua carriera. AFP/LaPresse A distanza di pochi mesi, laha voluto dedicargli unasu Instagram, parole forti che non possono non far emozionare: “non capisco come hailasciarci senza avvisare. Tu, che eri l’artigiano del mio cuore e che lo hai costruito con il tuo amore. Ed è in questo silenzio che ti ringrazio per avermi trasformato in un cigno ogni volta che mi sentivo un brutto anatroccolo. Così la tua assenza diventa una presenza continua. E il tuo sguardo assente si ...

giovanniproto67 : RT @GreenItalia1: Trovato il colpevole: è Michele Emiliano. L'ultima 'bufala' sul dramma di #Taranto -